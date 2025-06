Ilary Blasi si prepara all’estate: ritorno al biondo con nuove sfumature

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ilary Blasi, nota conduttrice romana, si sta preparando per l’estate con un cambio di look che richiama il suo amato biondo. La presentatrice, che ha compiuto 44 anni, ha scelto di affidarsi all’amica e hair stylist Alessia Solidani per rinnovare il suo stile. Questo cambiamento avviene in vista delle registrazioni di Battiti Live, che si terranno dal 18 al 22 giugno a Monfetta, in Puglia, e che saranno trasmesse in diretta su Radio Norba e Radio Norba Tv. I fan dovranno attendere fino all’8 luglio per vedere la conduttrice in prima serata su Canale 5.

Ilary Blasi e il suo nuovo look estivo

Ilary Blasi ha deciso di tornare a un look che l’ha resa celebre, optando per alcune sfumature chiare sui ciuffi anteriori e sulle punte dei capelli, senza però decolorare l’intera chioma. Questo approccio le consente di mantenere un aspetto fresco e naturale, perfetto per la stagione estiva. La scelta di un biondo luminoso si sposa bene con il desiderio di rinnovamento e di freschezza che caratterizza l’estate, un periodo in cui molti cercano di esprimere la propria personalità attraverso il look.

La conduttrice ha già sperimentato diverse tonalità negli ultimi anni, passando da un biondo intenso a un color moka e poi a un castano chiaro, che è il suo colore naturale. Questo nuovo cambiamento rappresenta un ritorno alle origini, un modo per celebrare la stagione estiva e le sue “summer vibes”, come lei stessa ha dichiarato. La scelta di Alessia Solidani, che è anche parrucchiera di Michelle Hunziker, sottolinea il forte legame tra le due donne, che si supportano a vicenda nel loro percorso professionale.

Un legame speciale con la figlia Chanel

Ilary Blasi non è solo una figura di spicco nel mondo della televisione, ma anche una madre affettuosa. La sua figlia Chanel, che ha recentemente compiuto 18 anni, sembra avere un’ammirazione profonda per la madre. La giovane, che ha intrapreso la carriera di influencer, ha deciso di tornare al suo colore naturale, abbandonando il biondo. Non è escluso che il nuovo look di Ilary possa influenzare anche Chanel, creando un affascinante gioco di stili tra madre e figlia.

Questo legame tra le due donne si riflette anche nelle scelte stilistiche, con Chanel che potrebbe trovare ispirazione nel look estivo della madre. La Blasi, con il suo nuovo biondo, non solo celebra la stagione, ma potrebbe anche diventare un modello per la figlia, dimostrando che il cambiamento è parte della crescita personale e della ricerca di identità.

Aspettative per Battiti Live

Con l’arrivo dell’estate, Ilary Blasi si prepara a tornare sul piccolo schermo con Battiti Live, un evento musicale molto atteso dai fan. Le registrazioni a Monfetta promettono di essere un momento di grande spettacolo, con artisti di fama che si esibiranno in diretta. La conduttrice, con il suo nuovo look, sarà pronta a incantare il pubblico, portando la sua energia e il suo carisma sul palco.

Il ritorno al biondo non è solo una questione di estetica, ma anche un modo per Ilary di esprimere la sua personalità e il suo approccio alla vita. La scelta di rinnovare il proprio look in vista di un evento così importante dimostra quanto la conduttrice tenga a presentarsi al meglio e a condividere momenti di gioia con il suo pubblico. Con l’estate alle porte e Battiti Live in arrivo, i fan possono aspettarsi un mix di musica, divertimento e stile, tutto sotto la guida di una Ilary Blasi rinnovata e pronta a brillare.

