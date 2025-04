Ilary Blasi e Bastian Muller: un matrimonio curdo per iniziare le vacanze di Pasqua

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 19 aprile 2025, Ilary Blasi ha condiviso un momento speciale sui social, partecipando a un matrimonio curdo insieme al compagno Bastian Muller. La conduttrice di “The Couple” ha descritto l’evento come il più grande a cui abbia mai preso parte, con ben 800 invitati. Questo matrimonio segna l’inizio delle vacanze di Pasqua per la showgirl, che ha voluto immortalare l’occasione con alcune storie su Instagram.

Un matrimonio curdo tra amici

Il matrimonio a cui ha partecipato Ilary Blasi è stato organizzato per una coppia di amici di Bastian Muller, un imprenditore tedesco di 37 anni. La showgirl ha voluto fare gli auguri agli sposi attraverso un messaggio condiviso da Muller, in cui esprime il desiderio di una vita felice e appagante per la coppia. “Possa il vostro amore diventare sempre più forte e sostenervi attraverso tutti gli alti e i bassi”, ha scritto Bastian, un pensiero che è stato ripubblicato da Ilary, sottolineando l’importanza dell’amicizia e dell’amore in un giorno così significativo.

Francesco Totti e la sua nuova compagna

Nel frattempo, l’ex marito di Ilary Blasi, Francesco Totti, ha intrapreso una vacanza di lusso con la figlia Chanel e la nuova compagna Noemi Bocchi. La partenza è avvenuta nel giorno del Venerdì Santo, ma la destinazione del viaggio rimane un mistero. Questo contrasto tra le vacanze di Totti e quelle di Blasi evidenzia come entrambi stiano seguendo percorsi distinti, ma entrambi impegnati a creare momenti speciali con le proprie famiglie.

Il look di Ilary Blasi al matrimonio

Ilary Blasi ha scelto un outfit elegante per l’occasione, optando per un tailleur classico composto da pantaloni a sigaretta e una giacca a doppio petto. Nonostante il fucsia non sia tra i colori di tendenza per la primavera del 2025, il look ha messo in risalto la sua figura. Sotto la giacca, ha abbinato un top nero senza spalline, che ha esaltato il suo décolleté e il giro vita. Le calzature scelte sono delle sling back nere in vernice, con tacco contenuto, che hanno garantito comfort per ballare e divertirsi con gli sposi. Anche l’acconciatura è stata semplice e naturale, con capelli lisci e spettinati, perfetti per un’atmosfera festosa.

Un inizio di vacanze all’insegna della festa

La partecipazione di Ilary Blasi a questo matrimonio curdo rappresenta un modo per celebrare l’inizio delle vacanze di Pasqua in modo gioioso e coinvolgente. Con un look curato e un atteggiamento spensierato, la conduttrice ha dimostrato di saper godere dei momenti di festa, circondata da amici e persone care. Questo evento non solo ha segnato un momento di convivialità, ma ha anche messo in luce l’importanza delle relazioni e delle celebrazioni nella vita di ognuno.

