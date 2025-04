Ilary Blasi compie 44 anni: festeggiamenti e dediche sui social da amici e familiari

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 28 aprile 2025 segna una data speciale per Ilary Blasi, che celebra il suo 44° compleanno. La conduttrice televisiva, nota per il suo carisma e la sua presenza nel mondo dello spettacolo, ha ricevuto numerosi messaggi di auguri da parte di amici, colleghi e familiari. Tra i più affettuosi, spiccano le dediche dei suoi figli, Christian e Chanel, nati dal matrimonio con l’ex calciatore Francesco Totti. Questo giorno è stato caratterizzato da momenti di gioia e affetto, testimoniati anche sui social.

Le dediche affettuose dei figli

Chanel Totti, la secondogenita di Ilary Blasi e Francesco Totti, ha voluto esprimere il suo amore per la madre con un messaggio toccante. “Auguri alla mia spalla, non smetterò mai di ringraziarti. Ti amo”, ha scritto la giovane di 17 anni, accompagnando il testo con una foto che ritrae le due donne in abiti eleganti. La scelta di un’immagine così significativa sottolinea il legame profondo tra madre e figlia, un rapporto che si è consolidato nel tempo.

Anche Christian Totti, il primogenito, ha voluto rendere omaggio alla madre con una dedica altrettanto sentita. Ha condiviso una foto che li ritrae insieme, scrivendo: “Tanti auguri mamma, ti amo da morire”. Questi messaggi non solo celebrano il compleanno di Ilary, ma evidenziano anche l’affetto e la stima che i suoi figli nutrono nei suoi confronti, rendendo il giorno ancora più speciale.

Gli auguri di Bastian Muller

Tra i messaggi di auguri, non poteva mancare quello di Bastian Muller, attuale compagno di Ilary Blasi. L’imprenditore tedesco ha condiviso una dolce dedica sui social, scrivendo: “Buon compleanno amore mio”. A corredo del messaggio, ha pubblicato una foto che ritrae la coppia in un momento romantico davanti al Colosseo, simbolo di una storia d’amore che continua a crescere. Questo gesto dimostra quanto sia importante per lui celebrare i momenti significativi della vita di Ilary, rendendo il compleanno ancora più memorabile.

La festa a sorpresa organizzata dal team

Ilary Blasi, attualmente alla guida del programma “The Couple – Una vittoria per due“, ha ricevuto una sorpresa inaspettata dal suo team di lavoro. I collaboratori hanno organizzato una festa a sorpresa per festeggiare il suo compleanno, dimostrando quanto la conduttrice sia apprezzata e amata nel suo ambiente professionale. “La mia produzione è speciale. Grazie a tutti”, ha scritto Ilary in un post sui social, accompagnato da un video che mostra il suo camerino decorato con palloncini e fiori rosa.

Questo gesto ha reso il suo compleanno ancora più significativo, testimoniando il legame affettivo che si è creato tra Ilary e il suo team. La festa a sorpresa è stata un modo per celebrare non solo il compleanno della conduttrice, ma anche il lavoro di squadra e la dedizione di tutti coloro che collaborano con lei. Un momento di gioia che ha reso il 28 aprile 2025 un giorno indimenticabile per Ilary Blasi.

