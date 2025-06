Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart: una storia d’amore lontana dai riflettori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’intervista di Ilaria Spada a La Volta Buona, condotta da Caterina Balivo, ha svelato dettagli inediti sulla vita privata della coppia. Insieme dal 2011 e sposati dal 2019, Ilaria e Kim hanno costruito una famiglia con tre figli, scegliendo di mantenere un profilo basso e lontano dalla frenesia del mondo dello spettacolo. La loro storia d’amore, caratterizzata da momenti di quotidianità e intimità, è un esempio di come sia possibile vivere serenamente anche sotto l’occhio del pubblico.

L’incontro che ha cambiato tutto

L’inizio della relazione tra Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart è avvenuto grazie a un incontro fortuito orchestrato da Caterina Balivo durante una cena tra amici. La scintilla tra i due è scattata immediatamente, tanto che Kim ha dedicato a Ilaria la canzone “Sinnò me moro” di Gabriella Ferri, un gesto che ha colpito profondamente l’attrice. In quell’occasione, Ilaria ha compreso di aver trovato l’uomo della sua vita. Durante l’intervista, ha anche affrontato il tema della sua identità, rispondendo a una domanda di Caterina Balivo riguardo al fatto di essere riconosciuta come “moglie di”. Ilaria ha condiviso con ironia che Kim la definisce “mitomane”, rivelando così un aspetto giocoso della loro relazione.

Una vita semplice e lontana dalle voci

Attualmente, Ilaria Spada vive una vita che definisce semplice e ordinaria, lontana dalle luci della ribalta. Con tre figli da crescere, l’attrice ha trovato una dimensione che la rende felice e soddisfatta. Durante l’intervista, ha chiarito anche le voci che circolavano su una presunta quarta gravidanza, affermando con fermezza: “Non sono incinta”. La notizia, che aveva destato l’attenzione dei media, è stata prontamente smentita da Ilaria, che ha raccontato di come Caterina Balivo, appena appresa la notizia, l’abbia contattata per scherzare sulla situazione. L’attrice ha ribadito che non ci sono piani per un quarto figlio, confermando così la sua scelta di mantenere la propria vita familiare in un contesto di tranquillità.

La famiglia al centro della vita di Ilaria

La scelta di Ilaria Spada e Kim Rossi Stuart di vivere lontano dai riflettori è una decisione consapevole, che riflette il loro desiderio di proteggere la propria famiglia. Con tre figli, la coppia si dedica alla vita quotidiana, cercando di mantenere un equilibrio tra la carriera e la vita privata. Ilaria ha sottolineato l’importanza della normalità nella loro vita, affermando che la sua felicità deriva proprio dalla semplicità delle piccole cose. La loro storia è un esempio di come l’amore e la famiglia possano prosperare anche in un contesto mediatico, dimostrando che è possibile costruire una vita serena e appagante, lontano dalle pressioni esterne.

