Ilaria Galassi chiarisce le sue dichiarazioni su Helena Prestes: “Parole fraintese”

Ilaria Galassi, ex concorrente del Grande Fratello, ha recentemente affrontato le polemiche generate da alcune sue dichiarazioni su Helena Prestes. In un’intervista su Instagram con l’esperto di gossip Diandaneve, ha cercato di chiarire il significato delle sue parole, che sono state interpretate in modo errato, a suo avviso, a causa della sua spontaneità.

Il chiarimento di Ilaria Galassi: le parole fraintese su Helena Prestes

Durante la diretta, Ilaria ha espresso il suo dispiacere per come le sue parole siano state percepite. “Tante volte la mia leggerezza e la mia spontaneità vengono fraintese”, ha dichiarato. La Galassi ha risposto a una domanda diretta di Diandaneve riguardo a un commento in cui si riferiva a Helena come a una “deficiente brasiliana”. Questa affermazione aveva suscitato una forte reazione tra i fan della modella brasiliana, generando un dibattito acceso sui social media.

Ilaria ha voluto chiarire che il suo intento non era quello di offendere Helena come persona, ma di commentare le dinamiche che si erano sviluppate all’interno della Casa del Grande Fratello. “Non era riferito a lei come persona, ma inerente a tutto ciò che è successo dentro la Casa”, ha specificato. Inoltre, ha espresso parole di stima nei confronti di Helena, definendola “una buona donna, molto generosa e non materialista”.

Nonostante ciò, Ilaria ha ammesso di essere rimasta perplessa da alcuni comportamenti di Helena durante il reality. “Ci sono state delle cose di cui io sono rimasta un po’ così”, ha affermato, lasciando intendere che ci siano stati momenti di incomprensione tra le due. Tuttavia, ha ribadito che il suo commento non voleva essere un attacco personale.

La differenza tra fan e follower: un’analisi di Ilaria Galassi

Nel corso della conversazione, Ilaria Galassi ha anche toccato il tema del cambiamento nel rapporto tra personaggi pubblici e il loro pubblico. Ha sottolineato l’importanza di avere “fan” piuttosto che “follower”, evidenziando come questo aspetto abbia influenzato la sua esperienza dopo il Grande Fratello. “A me piace il fatto che avevamo i fan, non i follower; qua cambia tutto”, ha affermato, mostrando una certa nostalgia per i tempi passati.

Ilaria ha notato come, da quando ha lasciato il reality, abbia instaurato molti più contatti con i suoi fan, un aspetto che non era presente durante la sua partecipazione al programma. Questo cambiamento non riguarda solo le relazioni personali, ma anche l’aspetto economico. “C’è differenza anche sui soldi, perché all’epoca c’erano le lire e ora ci sono gli euro”, ha concluso, evidenziando come il contesto economico e sociale sia mutato nel tempo.

La Galassi ha quindi messo in evidenza come la comunicazione tra personaggi pubblici e il loro pubblico sia evoluta, portando a una maggiore interazione e a un diverso tipo di coinvolgimento. Questo cambiamento, a suo avviso, ha reso più complesso il modo in cui le parole vengono percepite e interpretate, specialmente in un’epoca in cui i social media giocano un ruolo cruciale nella diffusione delle informazioni.

