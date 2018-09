Il Trono di Spade: HBO annuncia l’apertura al pubblico delle location

Grandi notizie per i fan della serie TV “Il Trono di Spade” che, dal 2019, saranno in grado di entrare fisicamente nel mondo ideato dallo scrittore G.R.R. Martin.

Il Trono di Spade: il tour dei set di Grande Inverno e Castello Nero, l’apertura al pubblico in programma nel 2019

Dopo il grande successo di “Game of Thrones Live Concert Experience” diretto dal compositore Ramin Djawadi, HBO non si ferma e decide di incantare il pubblico con l’apertura al pubblico delle location in Irlanda del Nord.

L’emittente televisiva statunitense presenta il progetto “Game of Thrones Legacy” e punta al 2019 come anno di apertura, in concomitanza con l’uscita delle puntate dell’ultima stagione della pluripremiata serie: primi tra tutti i due set in Irlanda del Nord, utilizzati come location di Grande Inverno e Castello Nero.

HBO sta lavorando con “Tourism Northern Ireland” per trasformare il set in attrazione turistica, che si vocifera sarà “su una scala più grande di qualsiasi altra cosa il pubblico abbia mai visto”.

I Linen Mill Studios hanno invece annunciato la presenza delle scenografie originali, dei costumi, delle bozze, delle armi e degli oggetti di scena utilizzati in tutte le otto stagioni, con l’intento di voler offrire al pubblico un tour completo, comprendente anche i processi di preparazione degli attori nel backstage.

Il trono di Spade: un’esperienza unica nell’Irlanda del Nord

I fan della serie che hanno già visitato i paesaggi mozzafiato dell’Islanda, della Croazia, della Spagna e del Marocco, ora avranno l’opportunità di sperimentare il fascino dell’Irlanda del Nord e di immergersi nel mondo di Westeros, in un’esperienza unica nel proprio genere.

HBO e Linen Mill Studios prevedono, tra l’altro, l’installazione di contenuti digitali e di materiali interattivi che mostreranno come gli effetti visivi (VFX) siano stati utilizzati durante le riprese dello show.

I sei episodi conclusivi de “Il trono di Spade” in uscita su HBO e Sky Atlantic HD nel 2019

L’ultima stagione de “Il Trono di Spade”, attesa per la prima metà del 2019, sarà composta da sei episodi dalla durata record di due ore ciascuno, volti a completare la storia tratta dai romanzi di George R.R. Martin.

Alessia Arragoni

25/09/2018