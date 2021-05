Il Signore degli Anelli: Dominic Monaghan e Billy Boyd lanciano un podcast

La coppia, che ha interpretato gli hobbit Merry e Pipino ne “Il Signore degli Anelli“, sta lanciando un podcast sul franchise cinematografico di successo.

Merry e Pipino tornano insieme, ma non nel Signore degli Anelli

Il duo sta lanciando “The Friendship Onion” con il produttore di podcast Kast Media e la serie sarà presentata in anteprima il 18 maggio. Porteranno battute, storie e commedie nello spazio dei podcast, ogni settimana scavando nelle ultime novità della cultura pop, mettendo la conoscenza dei fan del “Signore degli Anelli” alla prova; svelando storie esclusive dalle riprese e forse accoglie anche i drop-in a sorpresa di volti famosi.

Dominic Monaghan, noto anche per il suo ruolo in “Lost”, ha interpretato Meriadoc “Merry” Brandybuck, amico intimo di Frodo Baggins, e insieme a Peregrin “Pippin” Took, interpretato da Billy Boyd, erano membri della Compagnia dell’Anello.

“The Friendship Onion” sarà disponibile settimanalmente su Spotify e su tutte le piattaforme di podcast, inclusi gli episodi di video simulcast su YouTube.

È l’ultima serie di podcast dedicata a un film classico o una serie TV che segue artisti del calibro di “The West Wing Weekly” o “Office Ladies”.

Le dichiarazioni dei due amici

“Sono contrattualmente obbligato a fare un commento entusiastico qui riguardo al podcast che Billy e io stiamo facendo insieme. Questo si sta rivelando difficile perché Billy mi ha rapito e mi sta trattenendo per un riscatto al prezzo di 44 banane. Per favore, manda le banane “, ha detto Monaghan.

“Dom ci è voluto un po ‘per persuaderlo, è vero, ma questo podcast andrà alla grande. È un tale burlone, devi amare Dom. Ah … ma devi anche amare le banane, quindi … sì, manda le banane “, disse Boyd.

“Non potremmo essere più entusiasti di portare il genio comico di questo duo al podcasting. I fan sono stati introdotti alla rapida arguzia e alle battute divertenti di questo accoppiamento attraverso i film de Il Signore degli Anelli, ma questo podcast dimostrerà quanto oltre la storia si estenda la loro sconfinata energia. Non vediamo l’ora di iniziare a staccare gli strati di questa cipolla dell’amicizia “, ha aggiunto Colin Thomson, CEO di Kast Media.

Federica Contini

05/05/2021