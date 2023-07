Il regista Lee Cronin ha svelato di essersi ispirato ad un vero e proprio cult per girare “La casa – il risveglio del male”

La casa- Il risveglio del male è il reboot della saga creata da Sam Raimi. L’attuale regista, Lee Cronin, ha dichiarato di essersi ispirato ad una serie cult anni ’80 per la realizzazione di questo nuovo film. Il film ha ottenuto un successo strabiliante ad aprile, conquistando dei numeri molto interessanti al botteghino. Vediamo quindi a chi si è ispirato Lee Cronin per la realizzazione del reboot.

Il regista ha rivelato di non aver guardato affatto i lavori del suo predecessore ma di aver trovato come fonte primaria di ispirazione un altro cult degli anni ’80, Alien di Ridley Scott. In questo nuovo capitolo infatti, abbiamo visto spostare l’attenzione verso una differente ambientazione, dalla campagna alla città. Sviluppando la storia principale in un appartamento all’interno di un condominio.

Intervistato in occasione del rilascio della versione home video del film, Lee Cronin ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Screen Rant:

“Sono molto motivato quando scrivo e penso sempre già alla regia. Quindi molte idee sono state concepite già durante lo sviluppo e la stesura della sceneggiatura. Cerco sempre nuovi punti di vista e nuovi modi per narrare una storia, cambiando spesso la visuale, non solo da scena a scena ma anche da inquadratura ad inquadratura. Ci sono tantissimi primi piani e moltissime sequenze ricche di dettagli. Ho inserito tantissimi “tagli” all’interno del montaggio, in modo che l’esperienza stessa del film si nutrisse anche del modo in cui viene messa in scena. Abbiamo grandi spazi all’inizio, ma una volta entrati nell’edificio l’ambiente diventa claustrofobico, letteralmente chiuso a chiave. Quello a cui abbiamo lavorato io e il direttore della fotografia [Dave Garbett] è la creazione di inquadrature “a tutto campo”, per fare in modo che lo spettatore si sentisse immerso nella storia. E, per raggiungere questo risultato, abbiamo a lungo parlato di Alien di Ridley Scott.”

Da ciò che ha dichiarato il regista quindi, si è ispirato all’iconico Alien, volendo distinguersi dai precedenti tre capitoli della saga e cercando di far sviluppare all’opera una propria identità. Non ci resta quindi che attendere un possibile successivo capitolo visto il successo di “La Casa- Il risveglio del male”.