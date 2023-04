Il regista di “Shazam! Furia degli dei” svela un errore dietro le quinte

Shazam! Furia degli dei è un film del 2023 diretto da David F. Sandberg. La pellicola è il sequel di Shazam! del 2019, nonché il dodicesimo film del DC Extended Universe. Il film vede come protagonista Zachary Levi, che torna ad interpretare il supereroe Shazam della DC Comics.

Anche se Shazam! Furia degli dei non ha reso come sperato, il sequel ha generato una curiosità non indifferente ed effettuato diversi collegamenti con l’universo DC attualmente nelle mani di James Gunn. A distanza di settimane dall’uscita in sala, il regista David F. Sandberg ha rivelato un retroscena interessante sul film. Nello specifico, ha raccontato di un piccolo errore dietro le quinte che sperava passasse inosservato.

L’errore dietro le quinte in “Shazam! Furia degli dei” svelato dal regista

In merito al suo film di supereroi, il regista David F. Sandberg ha confessato di aver commesso un piccolo errore e ha sperato con tutto se stesso che passasse inosservato. Attraverso Twitter, il regista ha pubblicato un breve video in cui spiega il suo fun fact da dietro le quinte del film. Si tratta di una brevissima scena, dura appena una manciata di secondi: Freddy Freeman si sta nascondendo da una delle Figlie di Atlante, eppure quello inquadrato nella scena non è Jack Dylan Grazer, che interpreta Freddy sul grande schermo, bensì la sua controfigura. Un piccolissimo dettaglio passato quasi del tutto inosservato, considerando che la scena in questione è girata perlopiù al buio.

Ad oggi non sappiamo se Shazam avrà un terzo film, considerando i cambiamenti in corso attuati da Peter Safran e James Gunn. La delusione al botteghino potrebbe influire particolarmente sulle scelte future dei due co-presidenti dei DC Studios ma, nell’attesa, grazie a David F. Sandberg possiamo goderci un nuovo easter egg. Qui di seguito il trailer di Shazam! Furia degli dei.