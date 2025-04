Il principino Louis festeggia il suo settimo compleanno: foto e curiosità dalla Royal Family

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 23 aprile 2025 segna una data speciale per la Royal Family britannica, poiché il principino Louis compie sette anni. Figlio di William e Kate, Louis è il terzogenito della coppia e il quarto in linea di successione al trono, dopo il padre e i suoi due fratelli, George e Charlotte. La celebrazione del suo compleanno è stata accompagnata dalla pubblicazione di una foto che ha attirato l’attenzione dei sudditi e dei media.

La foto del compleanno e la rottura della tradizione

La fotografia del principino Louis è stata scattata dal fotografo Josh Shinner e condivisa sul profilo ufficiale dei genitori. In essa, Louis appare visibilmente cresciuto rispetto all’ultima apparizione pubblica. Un particolare che ha colpito molti è il suo sorriso, che mostra l’assenza dei denti anteriori, un segno tipico dell’età infantile. Nella foto, il giovane principe è seduto su un tronco, indossando una camicia e un maglioncino, esprimendo gioia e spensieratezza.

Un aspetto interessante di questa pubblicazione è la rottura di una tradizione familiare: le foto di compleanno dei membri della Royal Family sono sempre state rilasciate a mezzanotte. Questa volta, invece, l’immagine è stata condivisa in tarda mattinata, suscitando curiosità tra i fan della monarchia. La scelta di un fotografo esterno per immortalare il momento ha sorpreso ulteriormente, poiché la principessa Kate è nota per la sua passione per la fotografia e per aver spesso scattato le immagini della sua famiglia.

La Pasqua e gli impegni di William

Negli ultimi giorni, la Royal Family ha fatto discutere per la decisione di William e Kate di trascorrere la Pasqua in solitudine, senza partecipare alla tradizionale messa di Pasqua a Windsor, un evento di grande importanza per la famiglia reale. Questa scelta ha sollevato interrogativi tra i sudditi, specialmente considerando che la Pasqua è un momento di riunione per la famiglia.

Si ipotizza che la decisione sia stata influenzata dalle condizioni di salute della principessa Kate, che, sebbene sia tornata a partecipare agli eventi ufficiali, continua a farlo con cautela. La sua salute è stata al centro dell’attenzione, e la famiglia ha mostrato un atteggiamento protettivo nei suoi confronti.

In un altro impegno ufficiale, il principe William si recherà a Roma per partecipare ai funerali di Papa Francesco, assumendo il ruolo di rappresentante del padre, Re Carlo. Questo viaggio segna un momento significativo per la monarchia britannica, evidenziando l’importanza delle relazioni tra la Royal Family e la Chiesa cattolica.

Un compleanno da ricordare

Il settimo compleanno del principino Louis rappresenta non solo un momento di festa per la famiglia reale, ma anche un’opportunità per i sudditi di riflettere sulla crescita e sull’evoluzione dei giovani membri della monarchia. Con la sua personalità vivace e il suo sorriso contagioso, Louis continua a conquistare i cuori di molti, mentre la Royal Family si prepara ad affrontare nuove sfide e impegni nel futuro.

