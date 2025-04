Il principino Louis compie sette anni: celebrazioni e tradizioni in casa Wales

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 23 aprile 2025 segna un giorno speciale per la famiglia reale britannica: il principino Louis Arthur Charles compie sette anni. Come da tradizione, sua madre, Kate, ha condiviso una foto ufficiale per commemorare questa importante ricorrenza. L’immagine, pubblicata sull’account ufficiale dei Principi di Galles, si aggiunge a un ricco album di scatti familiari che la principessa del Galles ha realizzato nel corso degli anni, offrendo uno sguardo intimo e autentico sulla vita della monarchia.

Un compleanno ricco di significato

Il compleanno di Louis non è solo un momento di festa personale, ma segna anche l’inizio di un periodo di celebrazioni per la famiglia Wales. Infatti, il 29 aprile si festeggerà l’anniversario di matrimonio dei principi di Galles, mentre il 2 maggio sarà il turno della principessa Charlotte, che compirà dieci anni. Queste ricorrenze si intrecciano, creando un’atmosfera di festeggiamenti e di ricordi condivisi all’interno della famiglia reale.

Kate Middleton ha assunto il ruolo di fotografa ufficiale della famiglia, utilizzando il suo talento per catturare momenti significativi e quotidiani. Le sue immagini non solo immortalano i momenti di gioia, ma raccontano anche una storia più profonda, quella di una famiglia che cresce e si evolve. Attraverso l’obiettivo, Kate riesce a trasmettere un’immagine più umana della monarchia, avvicinando il pubblico ai valori familiari e agli affetti che accomunano tutti.

La tradizione delle fotografie di compleanno

Anche lo scorso anno, in occasione del compleanno di Louis, era stata pubblicata una foto scattata da Kate, che ritraeva il piccolo con un sorriso contagioso. Quell’immagine, diffusa il 23 aprile 2024, non era solo un semplice ritratto, ma un gesto di vicinanza verso il pubblico, in un periodo difficile per la famiglia reale. Kate aveva recentemente rivelato la sua diagnosi di tumore e stava affrontando un trattamento chemioterapico preventivo. La foto rappresentava un modo per mantenere un contatto diretto con la nazione, in un momento di fragilità e incertezza.

Inoltre, quell’immagine era stata pubblicata dopo un periodo di intensa attenzione mediatica, in seguito a una controversia legata a una foto ritoccata di Kate e dei suoi figli. La scelta di condividere un’immagine autentica e non modificata ha dimostrato la volontà di Kate di presentare una versione genuina della sua famiglia, lontana dalle speculazioni e dai gossip.

Louis, il “piccolo di casa”

Nato il 23 aprile 2018 presso il St Mary’s Hospital di Londra, Louis ha trascorso i suoi primi anni nell’appartamento 1A di Kensington Palace, prima di trasferirsi all’Adelaide Cottage, nei pressi del Castello di Windsor. Attualmente, il principino frequenta la Lambrook School nel Berkshire, dove condivide l’esperienza scolastica con i suoi fratelli, il principe George e la principessa Charlotte.

Fin dai suoi primi passi, Louis ha mostrato una personalità vivace e spensierata, guadagnandosi il soprannome di “piccola peste” di casa. La sua spontaneità e il suo spirito giocoso lo hanno reso uno dei membri più amati della Royal Family. In famiglia, è affettuosamente chiamato “Lou Bags”, un soprannome che riflette l’amore e la tenerezza che lo circondano.

Oggi, mentre spegne sette candeline, Kate vive questo traguardo con un mix di orgoglio e nostalgia. Per lei, Louis rimarrà sempre il “piccolo di casa”, nonostante stia crescendo rapidamente. Durante una recente visita a un reparto maternità nel Surrey, la principessa ha condiviso con un sorriso come, nonostante il passare del tempo, continui a percepirlo come il suo cucciolo. La sua affermazione, “È diventato un ometto”, racchiude la dolcezza e la difficoltà di una madre che osserva il proprio bambino crescere.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!