Il principe Harry e il possibile cambio di cognome: la proposta di Spencer

Il principe Harry, attualmente residente negli Stati Uniti, ha recentemente suscitato interesse per un possibile cambiamento del suo cognome. Secondo quanto riportato dal Daily Mail nella sua edizione domenicale, il duca di Sussex avrebbe consultato il conte Charles Spencer, fratello della defunta principessa Diana, riguardo alla possibilità di adottare il cognome Spencer, abbandonando così il cognome Mountbatten-Windsor, attualmente in uso da lui e dai suoi figli, Archie e Lilibet.

La conversazione con Charles Spencer

Durante una visita in Gran Bretagna, Harry avrebbe avuto un colloquio con Charles Spencer, in cui ha espresso il suo interesse per il cambio di cognome. Fonti vicine al principe hanno rivelato che la conversazione è stata cordiale, ma la risposta del conte non sarebbe stata favorevole. Un amico di Harry ha riferito al tabloid che Spencer ha sconsigliato al duca di intraprendere un passo del genere, sottolineando le possibili conseguenze di una tale decisione. Questo cambiamento, infatti, potrebbe compromettere ulteriormente i già fragili rapporti tra Harry, suo fratello William e il padre, re Carlo.

Il significato di Mountbatten-Windsor

Il cognome Mountbatten-Windsor ha una storia significativa all’interno della famiglia reale britannica. Introdotto nel 1960, rappresenta una fusione tra il cognome del Duca di Edimburgo, Mountbatten, e quello della dinastia reale, Windsor. Questa scelta è stata fatta per eliminare il cognome tedesco Coburgo Gotha, che era associato alla famiglia reale durante la Prima Guerra Mondiale. Filippo, Duca di Edimburgo, aveva adottato il cognome Mountbatten al momento della sua naturalizzazione come cittadino britannico nel 1947, rinunciando ai titoli reali greci e danesi.

I figli di Harry e Meghan

I figli del duca e della duchessa del Sussex, Archie e Lilibet, portano entrambi il cognome Mountbatten-Windsor. Sebbene siano stati designati come principe e principessa solo dopo l’ascesa al trono del nonno Carlo, il loro nome completo riflette l’eredità familiare. Se Harry decidesse di cambiare il cognome in Spencer, Lilibet potrebbe essere chiamata Lilibet Diana Spencer, un omaggio alla nonna materna. Tuttavia, Meghan Markle ha sempre sottolineato l’importanza del cognome Sussex, che rappresenta la loro identità come famiglia.

Le implicazioni di un cambiamento

La decisione di cambiare il cognome potrebbe avere ripercussioni significative non solo sulla vita privata di Harry e della sua famiglia, ma anche sul loro status all’interno della monarchia britannica. Un passo del genere potrebbe segnare un ulteriore allontanamento dalla famiglia reale e complicare ulteriormente i rapporti già tesi con i membri della royal family. La questione del cognome, quindi, non è solo una questione di identità personale, ma anche un simbolo delle dinamiche familiari e delle scelte che Harry e Meghan devono affrontare nel loro percorso lontano dalla monarchia.

