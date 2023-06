“Il Principe” è la nuova docu-serie italiana Netflix sviluppata da Beatrice Borromeo Casiraghi

Il Principe è la nuova docu-serie italiana Netflix in 3 episodi, prodotta da MDE Films è sviluppata e diretta da Beatrice Borromeo Casiraghi. La serie, sarà disponibile dal 4 luglio in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Un principe in esilio, una top model e uno sparo nel buio che cambierà la vita di moltissime persone, generazione dopo generazione.

Il Principe è una docu-serie in 3 episodi che, partendo dagli eventi accaduti nella tragica notte del 18 agosto 1978 all’isola di Cavallo, ripercorre la storia di Vittorio Emanuele di Savoia, ultimo erede al trono d’Italia. Si partirà quindi dalla vicenda giudiziaria dell’omicidio del giovane Dirk Hamer, fino ad arrivare alla sfera più intima del principe. Si parlerà infatti del suo tormentato rapporto con i genitori, la storia d’amore con Marina Doria e gli anni di lavoro in Iran.

All’interno della serie, vedremo interviste esclusive al Principe Vittorio Emanuele, inediti contributi e testimonianze da parte di giornalisti, membri della famiglia Savoia e della famiglia Hamer. Avremo quindi la possibilità di ascoltare: Emanuele Filiberto, Marina di Savoia e Birgit Hamer. Con le prime dichiarazioni da parte dei testimoni presenti quella fatidica notte a Cavallo, la docu-serie si presenta come un racconto oggettivo della vita di una delle figure più controverse dell’ultima famiglia reale italiana.

Di seguito la sinossi dei tre episodi:

“Il primo episodio parte da quel referendum del 1946 che, trasformando l’Italia in una Repubblica, frantuma l’identità del giovane principe, costretto all’esilio. Un Savoia ormai adulto, sposato e con un figlio piccolo, compra una casa a Cavallo, in Corsica, nell’unico punto da cui si vede in lontananza quell’Italia che gli era proibita. Nel 1978 un gruppo di Italiani, in vacanza in Sardegna, decide di visitare Cavallo e di usare senza permesso il canotto del principe, senza sapere che quell’azione avrebbe dato il via ad una escalation di eventi culminati con il ferimento e la tragica morte del giovane Dirk Hamer.”

“La morte di Dirk Hamer comincia a cambiare profondamente la vita di tutte le persone coinvolte, in particolare quella della famiglia Savoia, che deve combattere contro il rischio di decenni di carcere, e quella di Birgit Hamer, la sorella di Dirk, che dedicherà la sua vita alla ricerca della verità e della giustizia.”