Il principe Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié rompe il silenzio: la sua verità e le figlie

Il principe Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié, noto per essere il padre delle sorelle Selassié, Jessica, Lulù e Clarissa, ha recentemente rilasciato un’intervista al magazine Chi, affrontando temi delicati riguardanti la sua identità, la sua famiglia e le difficoltà vissute dalle sue figlie, ex concorrenti del Grande Fratello Vip 6. Dopo un periodo di silenzio e attacchi da parte dei media, il principe ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti, chiarendo anche la rottura tra Lulù e Manuel Bortuzzo.

La storia di Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié è il figlio del principe Makonnen, duca di Harar, e discendente dell’imperatore Hailé Selassié I. La sua vita è stata segnata da eventi drammatici, tra cui un esilio forzato dall’Etiopia a causa di un colpo di Stato nel 1974. Per sfuggire alla persecuzione, Aklile ha trovato rifugio in Italia nel 1979, dove ha vissuto sotto il nome di Giulio Bissiri, in onore del nonno materno. Questo aspetto della sua vita è stato spesso oggetto di critiche e speculazioni da parte dei media, che hanno messo in dubbio la sua reale identità.

Il principe ha affermato di possedere documenti ufficiali che attestano la sua discendenza, sottolineando che le accuse mosse contro di lui sono frutto di invidia e vendette personali. Ha dichiarato di aver sostenuto economicamente molti membri della sua famiglia per decenni, ma che, una volta arrestato, ha visto il suo supporto venire meno.

L’arresto e le accuse di truffa

Nel 2021, Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié è stato arrestato in Svizzera con l’accusa di truffa ai danni di due imprenditori elvetici. La questione riguardava una presunta trattativa per la restituzione di titoli tedeschi legati alla sua famiglia. Il principe ha chiarito che non stava cercando un tesoro, ma che era già in possesso di beni di valore, sostenendo che l’imperatore avesse depositato ingenti somme in banche svizzere, somme che non sono mai state rintracciate.

Durante il suo periodo di detenzione, Aklile ha mantenuto un comportamento esemplare e ha espresso preoccupazione per le sue figlie, che nel frattempo affrontavano attacchi mediatici. Ha sottolineato che gli attacchi rivolti alle sue figlie erano in realtà un modo per colpirlo, e ha affermato di non perdonare chi ha messo in dubbio la loro discendenza reale.

La vita delle figlie e la rottura tra Lulù e Manuel Bortuzzo

Le figlie di Aklile, Jessica, Lulù e Clarissa, hanno guadagnato notorietà grazie alla loro partecipazione al Grande Fratello Vip. Tuttavia, la loro visibilità ha portato con sé anche critiche e sospetti, in particolare nei confronti di Lulù, che ha avuto una relazione con Manuel Bortuzzo. Il principe ha espresso il suo dispiacere per le parole usate da Bortuzzo durante un’intervista, sottolineando che Lulù merita rispetto e attenzione in un rapporto.

Aklile ha descritto Lulù come una “principessa nell’animo”, affermando che ha bisogno di qualcuno che la tratti con dignità. Ha espresso la sua preoccupazione per la delicatezza della figlia e ha ribadito che, nonostante le difficoltà, desidera solo il meglio per lei e per le sue sorelle. Ha anche sottolineato l’importanza di lasciare le persone libere di prendere decisioni sulle proprie vite, senza interferenze esterne.

La difesa della propria identità e la ricerca di giustizia

Aklile Berhan Makonnen Hailé Selassié ha concluso l’intervista ribadendo la necessità di difendere la sua verità dopo anni di silenzio e calunnie. Ha invitato chiunque metta in discussione la sua identità a presentarsi in tribunale, affermando che una volta dimostrata la sua verità, pretenderà giustizia per le ingiurie subite da lui e dalle sue figlie. La sua storia rappresenta un esempio di resilienza e determinazione, mentre continua a lottare per la dignità della sua famiglia e per il riconoscimento della sua identità.

