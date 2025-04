Il nuovo videoclip di Marracash riaccende i ricordi: il legame con Elodie torna a far discutere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il recente videoclip di Marracash, intitolato “Lei”, ha suscitato un’ondata di nostalgia tra i fan, riportando alla mente il legame tra il rapper e la cantante Elodie. Nonostante Elodie sia attualmente in una relazione con il motociclista Andrea Iannone, i riferimenti nel brano e nel video hanno riacceso le speranze di molti sostenitori che desidererebbero rivederli insieme. Questo articolo esplora i dettagli del videoclip e le reazioni dei fan.

Il videoclip di “Lei” e i richiami a Elodie

Il videoclip di “Lei”, estratto dall’album “È finita la pace” di Marracash, ha catturato l’attenzione per i suoi chiari riferimenti a Elodie, ex compagna del rapper. Nonostante la cantante abbia trovato l’amore con Andrea Iannone, il tema del brano sembra evocare una riflessione profonda sulla ricerca di una donna ideale. Le prime strofe del pezzo, in particolare, hanno colpito i fan, che hanno notato somiglianze con la loro storia passata. Frasi come «È nature, non rifatta. Morbidissime labbra, ambra» sembrano alludere a caratteristiche che richiamano alla mente Elodie.

Il ritornello, con la sua affermazione «Lei è chissà dove, una tra un milione ci sarà», ha ulteriormente alimentato le speculazioni. I fan si sono chiesti se il rapper stia realmente cercando di esprimere sentimenti irrisolti nei confronti della sua ex. Le immagini del videoclip non fanno altro che confermare queste ipotesi, con una modella che ricorda chiaramente Elodie, in particolare per l’outfit e l’acconciatura.

La modella Victoria Stella e il richiamo a Venezia

Nel videoclip, la modella Victoria Stella si distingue per il suo look, che ricorda un momento iconico della carriera di Elodie. Durante la Mostra del Cinema di Venezia nel 2020, Elodie indossava un abito di Versace che ha lasciato il segno nella memoria collettiva. La scelta di Victoria Stella come protagonista del video sembra essere una chiara allusione a quel periodo, quando Marracash ed Elodie erano una coppia affiatata.

Le riprese del video, con ambientazioni suggestive e un’estetica curata, contribuiscono a creare un’atmosfera nostalgica. I fan non possono fare a meno di notare le somiglianze e i richiami visivi, che sembrano voler rievocare un legame che, sebbene passato, continua a suscitare emozioni. Le reazioni sui social media sono state immediate, con molti utenti che hanno commentato: «Se non l’ha superata Marra, come possiamo farlo noi?», evidenziando quanto il loro rapporto abbia lasciato un’impronta duratura.

Le reazioni dei fan e la nostalgia per un amore passato

La pubblicazione del videoclip ha scatenato una serie di reazioni sui social, dove i fan si sono espressi con entusiasmo e nostalgia. Molti hanno condiviso i loro pensieri, sottolineando quanto il legame tra Marracash ed Elodie fosse significativo. La domanda che molti si pongono è se ci sia ancora spazio per un riavvicinamento tra i due artisti, nonostante le attuali relazioni.

La presenza di riferimenti al passato e l’emozione trasmessa dalla musica hanno colpito nel segno, facendo riemergere ricordi e sentimenti. I fan hanno iniziato a rievocare momenti iconici della coppia, rendendo evidente quanto il loro amore abbia segnato un’epoca. La combinazione di musica e immagini ha creato un forte impatto emotivo, portando alla luce una nostalgia collettiva che unisce i sostenitori di entrambi gli artisti.

L’uscita di “Lei” non è solo un momento musicale, ma un vero e proprio evento che ha riacceso l’interesse per una delle coppie più amate della musica italiana. La canzone e il videoclip sembrano voler raccontare una storia che, sebbene possa sembrare conclusa, continua a vivere nei cuori di chi ha seguito la loro avventura.

