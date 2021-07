Il nuovo teaser di “West Side Story” mostra la visione travolgente di Steven Spielberg

“West Side Story” si mostra con un promo teaser. Il film è previsto nelle sale nel mese di dicembre.

West Side Story: il nuovo teaser trailer del film di Spielberg

Un nuovo “look speciale” a “West Side Story” del regista Steven Spielberg si mostra con un nuovo teaser trailer. Il video di un minuto ha molte delle stesse riprese che abbiamo visto nel teaser che è stato rilasciato alcuni mesi fa. La canzone “Somewhere” suona in sottofondo quando viene stabilito il conflitto centrale, ispirato a Romeo e Giulietta di William Shakespeare. Il nuovo look sembra concentrarsi su Maria Vasquez interpretata da Rachel Zegler, poiché si ritrova attratta dal Tony interpretato invece da Ansel Elgort nella New York degli anni ’50. Il video termina con una presa in giro di una guerra tra bande e quella ripresa dall’alto immediatamente iconica, girata dal direttore della fotografia di lunga data di Spielberg, Janusz Kamiński. Basato sull’omonimo musical di Broadway del 1957 di Arthur Laurents, Leonard Bernstein e Stephen Sondheim, la pellicola uscirà in anteprima il 10 dicembre.

Il primo musical per il regista

In una carriera che include drammi politici ed epopee di guerra, commedie folli e un’avventura in motion capture, “West Side Story” è il primo musical di Steven Spielberg. Il film arriva pochi mesi dopo un altro grande musical, l’adattamento del regista Jon M. Chu “In the Heights”. Quest’ultimo film, nonostante il clamore e le ottime recensioni, ha avuto scarsi risultati al botteghino.

Ma i musical cinematografici, in generale, sono andati bene negli ultimi anni. Resta da vedere se qualche sovrapposizione tematica con “In the Heights” avrà in qualche modo un impatto sulle prospettive del film di Spielberg.

Oltre a Zegler ed Elgort, “West Side Story” include anche le star Ariana DeBose, David Alvarez, Mike Faist, Corey Stoll e Brian d’Arcy James. Rita Moreno, uno dei soli tre artisti ad essere premiato con Academy, Emmy, Grammy, Tony e Peabody Awards, interpreta Valentina, proprietaria del negozio all’angolo in cui lavora Tony. Moreno ha vinto il suo Oscar per aver interpretato Anita nell’adattamento del musical del 1961, diretto da Robert Wise.

Francesca Reale

29/07/2021