Il nuovo set LEGO di Krusty Burger: un omaggio ai fan de I Simpson in arrivo a giugno

Un evento atteso da molti appassionati della serie animata I Simpson sta per diventare realtà: il lancio del set LEGO dedicato a Krusty Burger. Questa nuova creazione è il risultato della collaborazione tra LEGO, 20th Television Animation e The Walt Disney Company, e sarà parte della rinomata linea LEGO Icons. Con un numero impressionante di 1635 pezzi, il set promette di ricreare fedelmente l’atmosfera del celebre fast food, offrendo ai fan l’opportunità di immergersi nel mondo dei loro personaggi preferiti.

Dettagli del set LEGO di Krusty Burger

Il set LEGO di Krusty Burger è progettato per ricostruire con grande attenzione ai dettagli gli ambienti iconici della serie. I costruttori potranno assemblare la cucina, la sala da pranzo, il bagno, il drive-thru e l’insegna esterna del ristorante. Ogni area è stata pensata per catturare l’essenza del fast food, rendendo il set un vero e proprio pezzo da collezione per gli amanti de I Simpson. Tra le caratteristiche più affascinanti, spicca l’iconica clown car di Homer, descritta da LEGO come “estremamente dettagliata, piena di sorprese ed elementi memorabili”. Questo veicolo rappresenta un simbolo della serie e aggiunge un tocco di nostalgia al set.

In aggiunta, il set include sette minifigure dei personaggi principali: Homer, Bart, Lisa, Farmer Krusty, Telespalla Bob, Jeremy Freedman e l’agente Lou. Queste figure permetteranno ai fan di ricreare scene memorabili e di dare vita a nuove avventure all’interno del ristorante. La varietà di personaggi rende il set ancora più interessante, offrendo molteplici possibilità di gioco e esposizione.

Disponibilità e offerte speciali

L’uscita ufficiale del set è fissata per il 4 giugno 2025, ma i membri del programma LEGO Insiders avranno la possibilità di acquistarlo già dal primo giorno del mese. Il prezzo di vendita sarà di 209,99 dollari, un investimento che molti collezionisti e appassionati di LEGO saranno felici di fare. Per rendere l’acquisto ancora più allettante, chi deciderà di acquistare il set sul sito ufficiale o nei LEGO Store tra il primo e il sette giugno riceverà un omaggio speciale: un mini-set composto da 123 pezzi che ricrea l’iconico salotto della famiglia Simpson. Questo mini-set includerà elementi riconoscibili, come il famoso divano e una pubblicità di Krusty Burger visibile sullo schermo della televisione.

Questa offerta limitata è un’opportunità imperdibile per i fan, che potranno arricchire la loro collezione con un pezzo unico e nostalgico. La combinazione del set principale e del mini-set rappresenta un modo perfetto per celebrare l’amore per I Simpson e per il mondo LEGO.

Un tuffo nel mondo de I Simpson

Per chi desidera rimanere in tema con l’uscita del set LEGO di Krusty Burger, è consigliabile riscoprire alcuni degli episodi più divertenti de I Simpson. La serie, che ha saputo conquistare il cuore di generazioni, offre una vasta gamma di avventure che spaziano dall’assurdo al profondo, sempre con un tocco di umorismo. Rivivere le storie di Homer, Marge, Bart, Lisa e Maggie attraverso le loro disavventure è un modo ideale per prepararsi all’arrivo del nuovo set LEGO.

Con l’uscita imminente del set LEGO di Krusty Burger, i fan de I Simpson possono già iniziare a contare i giorni e a pianificare come esporre questo straordinario pezzo della loro collezione.

