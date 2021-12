Un canale dedicato per vivere il Natale 2021 con i film di Sky

Quest’anno il grande pubblico della piattaforma Sky avrà un canale interamente dedicato alla magia del Natale, dal 1 al 31 dicembre, su Sky Christmas tante emozionanti e divertenti storie adatte a tutta la famiglia, con molti titoli disponibili anche in anteprima. Di seguito ti consigliamo i titoli per passare il Natale 2021 con i film di Sky



Natale a 8-bit

L’anteprima tv di Sky per il periodo natalizio ci racconta la storia di Jake Doyle, un ragazzino di 10 anni che vive nella periferia di Chicago degli anni ’80. Vedremo il giovane impegnato nella sua epica impresa di ottenere la console più ambita della sua generazione in tempo per Natale.

Come un gatto in tangenziale – Ritorno a Coccia di Morto

Il secondo capitolo della commedia di “Come un gatto in Tangenziale” arriva sulla piattaforma Sky la sera del 25 Dicembre. La pellicola campione d’incassi del regista Riccardo Milani vede ancora protagonisti Paola Cortellesi e Antonio Albanese nei panni di Monica e Giovanni. A distanza di tre anni Monica si trova nei guai a causa dello shopping compulsivo delle gemelle. Nel tentativo di uscire dal carcere si rivolge a Giovanni ormai legato sentimentalmente a un’altra donna. Giovanni aiuterà Monica facendo commutare la pena in un periodo di servizio presso una parrocchia di periferia. Tutto bene se non fosse che i sentimenti dei due protagonisti, conducono a una serie di circostanze inaspettate.

Lost Christmas

Un’anteprima di Sky che ci racconta la vita di un ragazzo di Manchester che, alla Vigilia di Natale, dopo un incontro con uno straniero, cambierà inaspettatamente. I due partiranno in un viaggio di scoperta che sconvolgerà per sempre il suo destino. Scoprirà che l’uomo possiede poteri paranormali e che, una volta rivelata la sua vera identità, sarà in grado di cambiare la vita di tutti.

Amore Natale e… baccalà

Nel 1983, a pochi giorni dal Natale, mentre la famiglia italo-americana Oliverio prepara la festa dei sette pesci, come da tradizione calabrese, Tony figlio generoso con grandi sogni si chiede quando troverà l’amore, Il ragazzo non vuole più trascorrere le feste di Natale da solo con la sua rumorosa e tanto amata famiglia e finalmente quando meno se lo aspetta, Sarah, la fidanzata del cugino Angelo gli presenta Beth, Tony crede di aver finalmente trovato la sua metà. Dovrà però fare i conti con la famiglia e il loro disaccordo.

Michela De Paolis

13/12/2021