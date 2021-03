Il mistero dei Templari ritorna: in lavoro la serie TV per Disney +

I fan che hanno cercato indizi sul futuro de “Il mistero dei Templari” sono fortunati: Disney Plus ha dato il via libera a una nuova serie TV spin-off con un ordine di 10 episodi, diretta da Mira Nair.

“Il mistero dei Templari” ritorna sul piccolo schermo

Questa nuova serie passerà le redini dell’ampio franchise di azione e avventura ad una nuova protagonista, di nome Jess Morales. Una sognatrice, ventenne, Jess, insieme ai suoi amici, sarà coinvolta in una nuova avventura che ruota attorno ai misteri del suo albero genealogico, scoprendo, lungo la strada, un tesoro nascosto.

Lo scorso maggio, Collider aveva riportato le parole del produttore del franchising, Jerry Bruckheimer che accennava non solo ad uno show televisivo in fase di sviluppo, ma anche di un possibile “Mistero dei Templari 3”:

“Stiamo sicuramente lavorando ad uno [Mistero dei Templari] per lo streaming e stiamo lavorando ad uno per il grande schermo. Speriamo che si uniranno entrambi e di portarvi un altro Tesoro nazionale, ma sono entrambi ancora in lavorazione. Quello per Disney + è un cast molto più giovane. È lo stesso concetto ma con un cast giovane. Quello per il cinema, invece, sarebbe lo stesso cast dell’originale. ”

Usciranno insieme il possibile sequel e la serie TV?

Secondo Bruckheimer, la serie ha fatto passi da gigante, in termini di stato di produzione, rispetto a qualsiasi potenziale sequel di film. A maggio, infatti, il team dietro lo show aveva già terminato una sceneggiatura pilota e stava delineando gli episodi rimanenti della prima stagione. Al momento, non esiste ancora una data di rilascio confermata.

Il progetto proviene da Bruckheimer e dagli scrittori originali Marianne e Cormac Wibberley.

Mira Nair è meglio conosciuta per aver diretto film come “Monsoon Wedding – Matrimonio indiano”, “La fiera della vanità” e “Queen of Katwe”, l’ultimo dei quali è presente sulla piattaforma di Disney+.

Federica Contini

25/03/2021