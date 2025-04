Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: un evento esclusivo a Venezia con star di Hollywood

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sanchez, giornalista e presentatrice, si preannuncia come uno degli eventi più attesi dell’anno. La scelta della location, Venezia, non è casuale: la città lagunare è famosa per la sua bellezza e il suo fascino romantico, rendendola il palcoscenico ideale per una celebrazione di tale portata. Con una lista di invitati che include nomi illustri dello spettacolo e della politica, l’evento promette di essere un vero e proprio gala mondano.

Gli invitati illustri: una lista da red carpet

La lista degli invitati al matrimonio di Bezos e Sanchez è stata rivelata sul sito ufficiale dell’evento, e non ha deluso le aspettative. Circa 200 nomi compongono l’elenco, tra cui alcune delle personalità più influenti e riconosciute a livello mondiale. Tra i partecipanti ci saranno Barbra Streisand, Eva Longoria, Kim Kardashian, Bill Gates, Kris Jenner, Leonardo Di Caprio e Vittoria Ceretti. Anche Oprah Winfrey, Ivanka Trump e Jared Kushner sono attesi, così come le star di Hollywood Orlando Bloom e Katy Perry. Quest’ultima ha recentemente collaborato con Lauren Sanchez durante una missione spaziale di BlueOrigin, aggiungendo un ulteriore legame tra le due donne.

Nonostante non ci siano conferme ufficiali, alcuni media americani hanno ipotizzato la presenza di Donald Trump Jr. e Tiffany Trump, accompagnati dai rispettivi partner. La partecipazione del Presidente Donald Trump, noto per il suo rapporto di stima con Bezos, rimane incerta, ma la sua presenza sarebbe senza dubbio un’aggiunta di grande interesse all’evento.

Un budget da capogiro: i costi del matrimonio

Le cifre legate al matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez sono impressionanti e superano di gran lunga i costi di molti matrimoni di celebrità. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, il budget iniziale si aggira intorno ai 30 milioni di dollari, ma è probabile che la cifra finale possa aumentare. Ogni suite riservata agli ospiti negli hotel di lusso, come Aman Venice, Gritti Palace e St. Regis, avrà un costo minimo di 9.000 euro a notte, contribuendo così a far lievitare il totale delle spese.

I festeggiamenti si svolgeranno in un arco di tre giorni, dal 24 al 26 giugno, e si concentreranno principalmente sullo yacht Koru, un’imbarcazione di lusso di proprietà di Bezos. Il momento clou della celebrazione sarà lo scambio delle promesse, previsto sull’incantevole Isola di San Giorgio, un luogo che incarna la magia e il romanticismo di Venezia.

Un evento che segnerà la storia

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez non è solo un evento privato, ma rappresenta un incontro tra potere, celebrità e glamour. Con una lista di invitati così prestigiosa e un budget che sfida ogni immaginazione, l’evento si preannuncia come un momento memorabile non solo per gli sposi, ma anche per tutti coloro che avranno la fortuna di parteciparvi. La scelta di Venezia come cornice aggiunge un ulteriore strato di fascino, rendendo questa celebrazione un argomento di discussione che continuerà a far parlare di sé per molto tempo.

