Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez: tra lusso, polemiche e maltempo a Venezia

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez ha attirato l’attenzione di tutto il mondo, non solo per la sua opulenza, ma anche per le polemiche che lo circondano. La cerimonia, che ha avuto luogo a Venezia, ha visto un mix di celebrità, imprenditori e membri della nobiltà, ma è stata anche segnata da un violento temporale che ha costretto gli ospiti a cercare riparo. Questo evento ha messo in luce le contraddizioni di una città che lotta contro l’overtourism, mentre si prepara a ospitare un matrimonio da favola.

L’inizio della festa a Venezia

Il primo giorno dei festeggiamenti ha avuto luogo a Rio della Madonna dell’Orto, nel quartiere di Cannaregio, poco dopo le 20. Nonostante il caldo estivo, il sole splendeva ancora su Venezia quando Jeff Bezos e Lauren Sánchez sono partiti dall’hotel Aman a bordo di un motoscafo. I due si sono scambiati baci davanti ai fotografi, salutando in italiano, prima di dirigersi verso il chiostro della Madonna dell’Orto, dove circa 200 ospiti attendevano. L’area era stata blindata, con un imponente dispiegamento di forze dell’ordine e sicurezza privata, mentre moto d’acqua pattugliavano i canali circostanti. Questo luogo, un tempo sede di feste locali, ha visto un cambiamento radicale, diventando il palcoscenico di eventi per miliardari.

Gli ospiti illustri e l’allestimento del chiostro

Tra gli invitati al matrimonio di Bezos si trovavano nomi noti del mondo degli affari e dello spettacolo. Tra i presenti, Bill Gates, la regina Rania di Giordania con il figlio Al Hussein e la nuora Rajwa, oltre a Ivanka Trump e le star di Hollywood, tra cui Leonardo DiCaprio, Orlando Bloom e la famiglia Kardashian. Il chiostro, di proprietà della famiglia Gelmi di Caporiacco, è stato allestito in tempi record. Le porte di legno intagliate si aprivano e chiudevano rapidamente, mentre tendoni mimetici venivano calati per garantire la privacy degli sposi. Gli ospiti sono stati invitati a partecipare a una serata “no phone”, per evitare che foto e video potessero trapelare.

Proteste e polemiche in città

Mentre il matrimonio si svolgeva in un’atmosfera di lusso, nei canali vicini galleggiava una bambola gonfiabile che rappresentava Bezos, vestita con una tuta Amazon e con banconote in mano. Questo gesto satirico è solo uno dei tanti segnali di protesta contro un evento che molti veneziani considerano un’esibizione per pochi in una città già provata dall’overtourism. Le critiche si sono intensificate, evidenziando il contrasto tra la festa esclusiva e le difficoltà quotidiane dei residenti.

Un’atmosfera da sogno e il maltempo

All’interno del chiostro, l’atmosfera era incantevole, con luci soffuse, un pianoforte e candele che creavano un’ambientazione magica. Gli ospiti hanno brindato con vetri di Murano e gustato un menù a sorpresa, con pizza preparata al momento da un rinomato chef napoletano. Tuttavia, il maltempo ha rovinato parte della festa, con la pioggia che ha costretto gli ospiti a rifugiarsi. Nonostante questo, il primo giorno di celebrazioni si è concluso con un senso di attesa per il secondo giorno, che prevedeva una cerimonia a San Giorgio Maggiore.

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sánchez ha quindi messo in evidenza non solo il glamour e la ricchezza, ma anche le tensioni sociali e culturali di una città che si trova a dover affrontare sfide significative legate al turismo di massa. Con il secondo giorno di festeggiamenti all’orizzonte, la città di Venezia si prepara ad affrontare nuove polemiche e celebrazioni.

