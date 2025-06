Il matrimonio da sogno di Jeff Bezos e Lauren Sanchez: un evento esclusivo a Venezia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il matrimonio tra Jeff Bezos, fondatore di Amazon, e Lauren Sanchez, ex giornalista e pilota di elicotteri, si preannuncia come uno degli eventi più sontuosi e blindati dell’anno. La cerimonia si svolgerà a Venezia, una delle città più affascinanti del mondo, dal 26 al 28 giugno 2025. Le celebrazioni dureranno tre giorni e si stima che il costo complessivo possa variare tra 10 e 21,5 milioni di dollari. La scelta di Venezia non è casuale: la città lagunare offre una cornice unica e suggestiva, perfetta per un evento di tale portata.

Una location esclusiva e riservata

L’evento si svolgerà in cinque dei più lussuosi hotel di Venezia, tra cui Aman Venice, Gritti Palace, Danieli, Cipriani e St. Regis, dove saranno ospitati circa 200 invitati. La scelta dell’isola di San Giorgio Maggiore come quartier generale della manifestazione è stata fatta per garantire la massima privacy. Questo luogo, noto per la sua bellezza architettonica e il suo accesso controllato, rappresenta un’opzione strategica per un matrimonio che richiede un elevato livello di sicurezza.

Nonostante le speculazioni, la location esatta della cerimonia rimane top secret. Si ipotizza che possa svolgersi in uno dei numerosi palazzi storici veneziani o in una delle fondazioni culturali della città, come la Fondazione Cini, oppure in un chiostro affascinante. La segretezza è stata mantenuta anche per garantire la tranquillità degli ospiti e la sicurezza dell’evento.

Ospiti illustri e trasporti esclusivi

Tra gli invitati si prevede la presenza di molte celebrità e figure di spicco della politica e dello spettacolo. Nomi noti come Kim Kardashian, Leonardo DiCaprio, Oprah Winfrey, Ivanka Trump, Katy Perry e Orlando Bloom sono stati accostati all’evento, con voci che suggeriscono anche la possibile partecipazione di Donald Trump e Melania. Gli ospiti si sposteranno a bordo di taxi d’acqua privati, un modo esclusivo per muoversi tra i vari eventi in programma.

Le celebrazioni includeranno feste private a bordo del superyacht Koru di Bezos, un’imbarcazione dal valore stimato di 500 milioni di dollari, e visite a musei e luoghi culturali chiusi al pubblico per l’occasione. Questo matrimonio rappresenta il più grande evento nuziale a Venezia dal 2014, anno in cui George Clooney e Amal Alamuddin si sono uniti in matrimonio. La curiosità cresce anche riguardo ai numerosi abiti da sposa che Lauren Sanchez indosserà durante i festeggiamenti.

Un catering di alta classe

Venezia è rinomata per la sua tradizione culinaria, e il catering per il matrimonio di Bezos e Sanchez non sarà da meno. Tra gli chef coinvolti ci sono nomi di spicco come Massimo Bottura, recentemente nominato direttore food and beverage al Belmond Hotel Cipriani, insieme ad altri chef di fama come gli Alajmo e Borghese. Gli ospiti avranno l’opportunità di gustare piatti tipici della cucina veneta, con dolci preparati dalla storica pasticceria Rosa Salva, la più antica della città, incaricata di realizzare prelibatezze per i pacchettini regalo.

La regia di un trio aristocratico

L’organizzazione di un evento di tale portata richiede una regia impeccabile. A occuparsi della pianificazione sono il principe Antonio Licata di Baucina e i suoi cugini, i conti Riccardo e Aleramo Lanza. Questo trio di wedding planner italiani ha fondato nel 2002 a Londra la società Lanza & Baucina, specializzata nell’organizzazione di eventi esclusivi in location normalmente inaccessibili. Grazie alle loro connessioni familiari, sono in grado di aprire le porte di luoghi segreti in Italia, garantendo un’esperienza unica e personalizzata.

Con oltre 25 anni di esperienza, questi professionisti hanno lavorato in tutto il mondo, curando eventi di alto profilo. La loro formula vincente combina eleganza, artigianalità locale e riservatezza, rendendoli leader nel settore. Tra i loro eventi più celebri figurano soirée nel Colosseo e nella galleria principale di Palazzo Colonna a Roma, dimostrando la loro capacità di trasformare qualsiasi luogo in un sogno realizzato.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!