Il matrimonio da milioni di dollari di Jeff Bezos e Lauren Sanchez a Venezia: costi e polemiche

Venezia si prepara ad accogliere uno degli eventi più attesi e discussi dell’anno: il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez. Questo evento, che si svolgerà in una delle città più belle del mondo, non è solo un momento di celebrazione personale, ma anche un’occasione che ha sollevato un acceso dibattito pubblico. Tra lussuosi yacht, suite da sogno e un imponente dispiegamento di sicurezza, il costo dell’intera cerimonia è stimato in oltre 16 milioni di dollari. Ma oltre ai numeri, ci sono anche le polemiche legate alla trasformazione della città in un palcoscenico per i super-ricchi.

I costi esorbitanti del matrimonio

Le stime sui costi del matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez parlano chiaro: si parla di oltre 16 milioni di dollari per tre giorni di festeggiamenti. Alcuni tabloid avevano ipotizzato cifre che arrivavano fino a 500 milioni di dollari, ma queste affermazioni sono state smentite. Gli invitati, circa 250, includeranno nomi noti come Kim Kardashian, Lady Gaga e Leonardo DiCaprio, tutti alloggiati in hotel di lusso come l’Hotel Cipriani e l’Aman Canal Grande. Le suite più esclusive possono arrivare a costare fino a 14.000 euro a notte, portando il costo totale dell’alloggio a circa 2 milioni di dollari.

In aggiunta, Bezos ha organizzato una flotta di nove yacht, tra cui il suo veliero personale Koru, dal valore di 500 milioni di dollari. Per facilitare gli spostamenti degli ospiti, sono stati messi a disposizione anche 30 taxi acquei privati. La logistica dell’evento, che include jet privati e misure di sicurezza personalizzate, è stimata intorno a 1,5 milioni di dollari.

Location da sogno e wedding planning esclusivo

Il matrimonio non avrà carattere religioso, ma sarà celebrato con rito civile in una delle location più iconiche di Venezia: la Scuola Grande della Misericordia. Altre location selezionate per la cerimonia includono la Fondazione Cini e l’Arsenale, scelte per garantire privacy e controllo. Il costo totale per l’affitto di queste location è stimato a circa 2 milioni di dollari.

A coordinare l’intero evento ci sono i noti wedding planner Lanza & Baucina, già famosi per aver organizzato le nozze di George e Amal Clooney. Il loro compenso per questo matrimonio esclusivo potrebbe raggiungere 3 milioni di dollari. Non meno importante è il capitolo dedicato ai fiori e alle decorazioni: per allestire le tre location con fiori esotici e decorazioni artistiche, si prevede una spesa di circa 1 milione di euro.

Abiti da sposa, catering e bomboniere d’autore

Lauren Sanchez indosserà diversi abiti durante i festeggiamenti, con un valore complessivo stimato di circa 1,5 milioni di dollari. Si parla di creazioni su misura di maison prestigiose come Valentino e Dior. Anche Jeff Bezos avrà abiti realizzati su misura, probabilmente firmati da stilisti di alto profilo come Tom Ford.

Il trucco e parrucco per l’evento sarà gestito da professionisti di alto livello, con un costo stimato di 500.000 euro, considerando la presenza di numerosi esperti per garantire un look impeccabile a sposa e ospiti. Per il catering, si vocifera di nomi di eccellenza come i fratelli Alajmo, con un costo totale per il banchetto che potrebbe arrivare a 1 milione di euro, aumentando del 30% per le difficoltà logistiche legate alla laguna.

Le bomboniere, invece, non saranno semplici sacchettini con confetti, ma creazioni in vetro soffiato di Murano e dolci tipici della storica pasticceria veneziana Rosa Salva, con un costo previsto tra 200.000 e 500.000 dollari.

Polemiche e proteste a Venezia

Il matrimonio di Jeff Bezos e Lauren Sanchez ha sollevato non solo entusiasmo, ma anche forti polemiche. Il movimento “No Space for Bezos” ha annunciato proteste e blocchi dei canali, accusando l’evento di rappresentare una privatizzazione della città a favore dei super-ricchi. Le autorità locali hanno predisposto un piano di sicurezza straordinario, con controlli rafforzati e la creazione di zone rosse.

Molti cittadini denunciano la trasformazione di Venezia in un palcoscenico esclusivo per miliardari, dove i residenti diventano semplici comparse. Le critiche si concentrano sull’idea che la città sia stata “venduta” per pochi giorni di visibilità. Tuttavia, il sindaco Luigi Brugnaro e il governatore Luca Zaia difendono l’evento, sostenendo che porterà benefici al turismo e all’indotto economico locale.

