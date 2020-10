Regia: Domenico de Feudis

Cast: Riccardo Scamarcio, Federica Rosellini, Sebastiano Filocamo

Genere: Horror

Produzione: Netflix

Durata: 1h 33 min

Distribuzione: HT Film, Indigo Film e Lebowski

Data di uscita: 2 Ottobre 2020 (Netflix)

"La fascinazione è una condizione psichica di impedimenti e di inibizione, e al tempo stesso un senso di dominazione,

un essere agito da una forza altrettanto potente quanto occulta, che lascia senza margine l'autonomia della persona,

la sua capacità di decisione e di scelta". Ernesto de Martino - Sud e Magia

"La fascinazione, comunemente definita malocchio, è possibile tramite rituali magici occulti che stabiliscono IL LEGAME tra vittima ed esecutore".

Queste pratiche sono da sempre radicate nel Sud dell'Italia.

Il Legame: Trama e Produzione

Francesco (Riccardo Scamarcio) porta per la prima volta la sua compagna Emma (Mia Maestro) e Sofia (Giulia Patrignani), la figlia di lei, a conoscere la madre Teresa (Mariella Lo Sardo), che vive in un'antica villa circondata da ulivi centenari.

Si dice che questa donna sia una guaritrice, poiché capace di operare riti magici sulle persone.

Una notte, Sofia viene punta nel sonno da una tarantola. Da questo momento, lei e sua madre assisteranno ad eventi sempre più inquietanti.

Mentre la bambina manifesta gravi segni di malattia e possessione, Emma comincia a non fidarsi più di nessuno e cercherà di fuggire, nonostante il legame intorno a lei e sua figlia sembra ormai indissolubile.

Domenico de Feudis è stato assistente alla regia nei film "La grande bellezza" (2013) e "Loro 1" e "Loro 2" (2018) di Paolo Sorrentino, nonché nei cortometraggi dello stesso Sorrentino "Killer in Red" (2017) e "The Dream"(2014). Ha lavorato, sempre come assistente alla regia, anche in "Miele "(2013) di Valeria Golino; "Io e Lei" (2016) di Maria Sole Tognazzi; "Il colore nascosto delle cose" (2017) di Silvio Soldini; "Amori che non sanno stare al mondo " (2017) di Francesca Comencini.

Nel 2017 con il cortometraggio "L’ora del buio", un horror di atmosfera, partecipa ad importanti festival di settore, come il Sitges Intl Fantastic Film Festival; il Trieste Sciece+Fiction Fest; Zubroffka Short Festival; Cambodia Horrific Film Festival. DeFeudis ha sviluppato il suo primo film, Il legame, proprio a partire dall’idea alla base del suo corto L’ora del buio.