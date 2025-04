Il gioco dei baci a The Couple: Danilo e Antonino si sfidano tra risate e polemiche

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il reality game “The Couple”, condotto da Ilary Blasi, sta per chiudere i battenti con tre settimane di anticipo, sebbene Mediaset non abbia ancora confermato ufficialmente la notizia. I concorrenti, ignari di questa possibile conclusione, continuano a vivere momenti intensi all’interno della casa. Recentemente, un gioco di obbligo o verità ha portato a situazioni divertenti e inaspettate, tra cui baci tra i partecipanti. Tra i protagonisti di questi scambi affettuosi ci sono Danilo Mileto e Antonino Spinalbese, che hanno suscitato reazioni diverse tra i compagni di avventura.

Danilo e il bacio con Thais Wiggers

Durante l’ultima puntata, Danilo Mileto ha rivelato di provare un certo interesse per Thais Wiggers, ex velina di Striscia la Notizia. In un momento di sincerità, il pugliese ha confessato: “Thais è proprio bella, a lei piacciono quelli possenti. Mi piace, lo devo dire, poi è molto carina con me, mi chiama Hercules”. Nonostante la consapevolezza che Thais sia fidanzata, Danilo non ha nascosto il suo desiderio di provarci: “So che è fidanzata, infatti non ho nemmeno provato a fare un passo. Però finché il cuore batte, si combatte! Io non demordo”.

Thais, dal canto suo, ha apprezzato i complimenti, ma ha mantenuto la sua posizione: “È sempre galante e gentile, sa che sono fidanzata. È bello, sì, gli ho detto che somiglia a Hercules. Sono felice perché ho trovato un compagno di ballo”. La brasiliana ha chiarito che, sebbene le faccia piacere essere corteggiata, il suo cuore è già occupato. “Io ho un uomo che mi aspetta, però qui posso stare in compagnia di amici e lui è molto dolce”, ha aggiunto, sottolineando l’importanza della loro amicizia all’interno del gioco.

Il bacio tra Danilo e Antonino Spinalbese

Non solo Thais, ma Danilo ha anche dovuto baciarsi con Antonino Spinalbese durante il gioco di obbligo o verità. Questo momento ha scatenato le risate tra i concorrenti, mentre Irma Testa, presente per garantire che il bacio durasse i dieci secondi previsti, ha avuto un ruolo particolare nel mantenere i due partecipanti vicini. Una volta terminato il countdown, Antonino ha reagito con il suo solito umorismo, scherzando con gli altri concorrenti.

Danilo, invece, ha mostrato una reazione più riservata, allontanandosi e pulendosi la bocca con la manica del suo maglione. Questo gesto ha suscitato qualche commento tra i presenti, con alcuni che hanno ipotizzato che il bacio potesse non essere stato del tutto sgradito. Tuttavia, il contesto del gioco ha reso tutto più leggero e divertente, senza che ci fossero malintesi tra i due.

Polemiche e reazioni del pubblico

Il bacio tra Danilo e Antonino non è stato esente da polemiche. Alcuni spettatori hanno criticato il modo in cui Irma ha tenuto le teste dei due concorrenti, sostenendo che fosse eccessivo. Tuttavia, è importante notare che il bacio doveva durare dieci secondi e la sua presenza era solo per garantire che i due non si staccassero. Questo ha portato a una discussione su quanto sia appropriato o meno il coinvolgimento di un terzo nel gioco, ma alla fine, il momento è stato accolto con ilarità da parte degli altri partecipanti.

In sintesi, il gioco di obbligo o verità ha offerto ai concorrenti di “The Couple” l’opportunità di esplorare relazioni e dinamiche in modo divertente e spensierato, mentre il pubblico continua a seguire con interesse le evoluzioni delle storie all’interno della casa.

