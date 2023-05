“Il Gattopardo” Netflix ha annunciato il cast e l’inizio delle riprese della serie

Netflix ha annunciato il cast e l’inizio delle riprese della serie tratta dall’omonimo romanzo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, Il Gattopardo. Le riprese di questa serie, tratta da uno dei più grandi romanzi italiani di tutti i tempi, inizieranno proprio in questi giorni a Roma.

La serie vedrà come protagonisti: Kim Rossi Stuart (Don Fabrizio Corbera, Principe di Salina), Benedetta Porcaroli (Concetta), Deva Cassel (Angelica) e Saul Nanni (Tancredi). Nel cast troveremo anche Paolo Calabresi, Francesco Colella, Astrid Meloni e Greta Esposito. Suddivisa in sei episodi, la serie è prodotta da Fabrizio Donvito, Daniel Campos Pavoncelli, Marco Cohen e Benedetto Habib, per Indiana Production. È inoltre prodotta da Will Gould, Frith Tiplady e Matthew Read, per Moonage Pictures. Il Gattopardo arriverà in esclusiva solo su Netflix.

ll regista Tom Shankland riscoprirà tutta la modernità di un racconto, quello del Principe di Salina e della sua famiglia, che è quello dell’Italia di ieri e di oggi. Shankland, che dirigerà gli episodi 1-2-3-6, sarà affiancato sul set dai registi Giuseppe Capotondi (episodio 4) e Laura Luchetti (episodio 5). La serie è scritta da Richard Warlow, che ne è anche creatore ed executive producer, assieme a Benji Walters.

Di seguito la sinossi della serie: