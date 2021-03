Il Gatto con gli Stivali sta per tornare con un secondo film. Uno dei personaggi più amati della storia di Shrek avrà un sequel dopo primo film del 2011.

Il Gatto con gli Stivali 2: l’ultimo Desiderio

Universal ha finalmente fissato una data di uscita per il sequel del Gatto con gli Stivali, che ora ha anche un titolo ufficiale. Il Gatto con gli Stivali: l’ultimo Desiderio. Il film debutterà il 23 settembre 2022 e riporterà il felino in una nuova avventura, dopo il successo commerciale dello spin-off Shrek del 2011.

Il sequel riporterà Antonio Banderas a doppiare Gatto, sia in lingua originale che in italiano, mentre cerca il mitico ‘Ultimo Desiderio’, l’unica cosa che può ripristinare le sue otto vite che ha perso.

È una premessa semplice che potrebbe potenzialmente portare a un grande film, ma tutti i cambiamenti durante la produzione del film hanno portato a una lunga attesa i fan che attendono con impazienza il sequel.

DreamWorks e il successo del Gatto

Il primo film fu un successo impressionante botteghino internazionale con 554 milioni di dollari, rendendo il sequel quasi obbligatorio per DreamWorks. Tuttavia, sono già passati 10 anni, e nel frattempo, è stato annunciato, e poi accantonato, un film sequel per il Gatto, e le voci di rinvii sia per il Gatto con gli Stivali che per Shrek hanno iniziato a girare in rete. L’ultima volta che abbiamo sentito parlare di Gatto con gli Stivali: L’ultimo Desiderio, era ancora senza un nome ufficiale, con un regista diverso collegato al progetto.

Ora, al posto di Bob Persichetti (Spider-Man: Into the Spider-Verse), L’ultimo Desiderio sarà diretto da Joel Crawford e prodotto da Mark Swift.

Crawford e Swift hanno fatto un ottimo lavoro lavorando insieme al recente “I Croods 2: Una Nuova Era”, che gli è valso una nomination ai Golden Globe per il miglior film.

Dal momento che abbiamo un nome ufficiale, il prossimo passo è che DreamWorks rilasci un trailer per Il Gatto con gli Stivali: L’ultimo Desiderio. Non appena succederà, saremo in grado di dare un’occhiata a ciò che è venuto fuori da questa lunga e tortuosa attesa

Gatto con gli Stivali: L’ultimo Desiderio verrà distribuito il 23 settembre 2022, al cinema, pandemia permettendo.

Giacomo Caporale