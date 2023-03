Il finale di “Dr. House” è la puntata più triste e simbolica dell’intera serie

Dr. House è una serie televisiva statunitense ideata da David Shore e Paul Attanasio. La serie è incentrata attorno al ruolo del dottor Gregory House, un medico poco convenzionale ma dotato di grandi capacità ed esperienza. House è a capo di una squadra di medicina diagnostica presso l’ ospedale Princeton-Plainsboro Teaching Hospital, nel New Jersey. La serie trae ispirazione dai gialli del celebre detective Sherlock Holmes, infatti in ogni episodio è presente un giallo che House deve risolvere. Dr. House è stato il programma televisivo più seguito al mondo nel 2008. La serie ha ricevuto diversi premi, incluso un Peabody Award, due Golden Globe e tre Emmy Award.

Il cast di “Dr. House”

Il protagonista è interpretato da Hugh Laurie che porta con se un aneddoto particolare. Infatti per il ruolo si cercava un attore statunitense e Hugh venne preso comunque per via del suo accento americano, la cosa divertente è che non si sapeva che in realtà fosse inglese. Un’altra fetta del cast principale è costituita da Robert Sean Leonard, che interpreta Wilson, Lisa Elestein, che interpreta Lisa Cuddy, Jesse Spencer, che interpreta Chase, Jennifer Morrison, che interpreta Cameron ed Omar Epps, che interpreta Foreman.

Il finale della serie Tv

House aveva simulato la propria morte per evitare la prigione scambiando le sue impronte dentali con quelle di un suo paziente ed era pronto a cambiare la sua vita proprio con Wilson. Lo fa presentandosi a sorpresa sull’uscio della casa di Wilson, ma quest’ultimo ha un cancro e gli mancano pochi mesi di vita. House vuole stargli accanto fino alla fine, come un viaggio di tranquillità e redenzione perché “il cancro è noioso” dice Gregory all’amico nell’ultimo istante prima della chiusura della più triste e simbolica puntata dell’intera serie. Prima della chiusura dell’episodio si può osservare Chase mentre sostituisce House come capo del reparto di medicina diagnostica. Qui di seguito la famosa scena della serie Tv.