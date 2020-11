Il danzatore dell’acqua: l’adattamento di Oprah Winfrey e Brad Pitt

Oprah Winfrey e Brad Pitt stanno collaborando per adattare, “Il danzatore dell’acqua”, noto romanzo di Ta-Nehisi Coates, per la MGM.

Oprah Winfrey e Brad Pitt stanno collaborando per adattare, “Il danzatore dell’acqua”, noto romanzo di Ta-Nehisi Coates, per la MGM.

Kamilah Forbes a lavoro per l’adattamento del romanzo con Harpo Films e Plan B

Harpo Films di Oprah Winfrey e Plan B di Brad Pitt stanno producendo insieme a Kamilah Forbes, l’adattamento del noto romanzo “Il danzatore dell’acqua” di Ta-Nehisi Coates.

Kamilah Forbes già in passato ha sviluppato e diretto l’adattamento del romanzo “Tra me e il mondo” di Coates al leggendario Apollo Theater e al Kennedy Center.

“Il danzatore dell’acqua” di Coates, è stato messo in evidenza nel talk show americano, The Oprah Winfrey Show, in collaborazione con Apple e narra la storia di un uomo, Hiram Walker, nato in schiavitù.

Dopo un incidente d’auto il protagonista scopre di avere un superpotere chiamato conduzione, una capacità di percorrere grandi distanze.

Mentre cerca di convivere con questo potere, Hiram entra in contatto con personaggi storici cambiando così la sua vita e quella del suo popolo.

Il romanzo è stato inserito tra i migliori libri dell’anno per il 2019 da Time, NPR, The Washington Post, Chicago Tribune, Vanity Fair e Esquire.

Le dichiarazioni di Ta-Nehisi Coates e della MGM

Il presidente del gruppo cinematografico della MGM, Michael De Luca, ha dichiarato:

“Il romanzo d’esordio di Ta-Nehisi ha come protagonista un uomo nato schiavo, Hiram Walker, la cui odissea personale intreccia il soprannaturale e lo spirituale, con la terribile realtà delle separazioni forzate subite per secoli dalle persone schiavizzate e dalle loro famiglie”

La presidente del gruppo cinematografico Pamela Abdy ha aggiunto:

“La storia di Hiram è una storia di devozione rivolta a coloro che ama. Tutti noi della MGM siamo incredibilmente onorati di unirci a Ta-Nehisi, Kamilah, Plan B e Harpo Films per portare questo film sullo schermo”.

Durante l’intervista Coates ha affermato di essere entusiasta di lavorare a questo nuovo progetto.

“Sono onorato di lavorare con Harpo, Piano B e la mia vecchia amica Kamilah Forbes”, ha dichiarato Coates. “Tutti noi crediamo che la MGM sia la casa migliore per questo adattamento e non vediamo l’ora di portarlo in vita”.

Ta-Nehisi Coates è noto per i suoi libri bestseller tra cui ricordiamo “Otto anni al potere – Una tragedia americana” e “Tra me e il mondo”, che ha vinto il National Book Award nel 2015 e ha trascorso oltre 100 settimane nella lista dei best-seller del New York Times.

Attualmente è anche l’autore dei fumetti della Marvel “The Black Panther” e di “Capitan America”.

Coates è rappresentato da UTA e Del Shaw.

Erika Zagari

11/11/2020