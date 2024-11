Il costo dell’incoronazione di re Carlo III: il governo britannico spende 72 milioni di sterline

L’incoronazione di re Carlo III, avvenuta il 6 maggio 2023, è stata un evento che ha attirato l’attenzione mondiale. Tuttavia, il suo costo ha suscitato non poche polemiche nel Regno Unito. Secondo il Dipartimento britannico per la cultura, i media e lo sport, l’evento ha richiesto una spesa totale di 72 milioni di sterline, equivalenti a oltre 85 milioni di euro. Le cifre relative all’incoronazione mettono in luce il dibattito attuale riguardo all’uso delle risorse pubbliche e le spese della monarchia. Con un dettaglio delle spese significativo e un contesto di crisi economica, emerge un quadro complesso che merita attenzione.

La gestione delle spese per l’incoronazione

Il Dipartimento per la cultura, i media e lo sport ha annunciato una spesa di 50,3 milioni di sterline per la coordinazione della cerimonia di incoronazione. Questa cifra è destinata alla sicurezza, all’organizzazione dell’evento e ai servizi pubblici connessi. Ad essa si aggiungono 21,7 milioni di sterline interamente dedicati al ministero dell’Interno per garantire la sorveglianza e la sicurezza durante almeno il giorno centrale dei festeggiamenti.

Per chi osserva da fuori, le spese enormi per l’incoronazione destano interrogativi. La somma di 72 milioni di sterline è notevolmente inferiore ai costi sostenuti per il funerale della regina Elisabetta II, che si attesta intorno ai 162 milioni di sterline e per gli eventi di lutto nazionale, mettendo così in evidenza un diverso approccio a questo tipo di cerimonie. Tuttavia, l’attenzione rimane alta sulla giustificazione di tali spese in un periodo in cui le famiglie britanniche affrontano l’aumento del costo della vita, suscitando opinioni contrastanti tra la popolazione.

Le reazioni e le critiche all’evento

In seguito alla comunicazione dei costi, un gruppo di attivisti chiamato Republic ha sollevato voci di protesta, definendo l’incoronazione una spesa “oscena” dei soldi dei contribuenti. Graham Smith, CEO di Republic, ha espresso scetticismo sulla cifra ufficialmente comunicata, suggerendo che i costi totali potrebbero andare ben oltre i 72 milioni di sterline annunciati. Secondo Smith, le voci di spesa trascurano i contributi finanziari che ministeri come Difesa e Salute, oltre ai servizi locali, hanno sostenuto per l’evento.

Il dibattito si è intensificato non soltanto per le spese immediate, ma anche per il contesto di crisi economica che il Regno Unito sta affrontando. Il mese di maggio 2023 ha registrato una contrazione dell’economia, un fenomeno sul quale gli analisti hanno ricondotto anche l’impatto della giornata festiva aggiuntiva per l’incoronazione, un aspetto che ha sollevato ulteriori domande sulla gestione economica nazionale in concomitanza con celebrazioni di tale portata.

Un evento di grande interesse culturale

Nonostante le polemiche riguardo al costo, il Dipartimento ha descritto l’incoronazione di re Carlo III come un evento unico, capace di unire milioni di persone non solo in Gran Bretagna, ma anche nel resto del mondo. La cerimonia e le celebrazioni associate hanno visto la partecipazione di molteplici personaggi di spicco e una vasta audience, culminando con un concerto serale al Castello di Windsor, che ha visto la partecipazione di artisti prestigiosi come i Take That, Olly Murs, Katy Perry e Lionel Richie.

Tale evento è stato evidentemente progettato per creare un senso di comunità e monarchia, nonostante il panorama economico difficile in cui si inserisce. Le celebrazioni hanno inoltre offerto una piattaforma per il Paese per riunirsi e festeggiare, inserendosi in un contesto più ampio di rinnovata identità nazionale e reputazione della monarchia. Questo approccio mira a cogliere l’opportunità di significativi legami culturali, anche se la gestione delle finanze pubbliche resta sotto scrutinio.

Sempre più, emerge la necessità di un equilibrio tra tradizione e responsabilità fiscale. Con eventi di tale impatto, l’analisi delle spese pubbliche e la comunicazione con i cittadini rimangono cruciali affinché il legame tra monarchia e popolo continui a essere solido nel tempo.