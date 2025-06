Il concorso dei sosia di Pedro Pascal anima il Lower East Side di New York

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nelle strade vivaci del Lower East Side di New York, un evento unico ha catturato l’attenzione di fan e passanti: il concorso dei sosia di Pedro Pascal. L’attore, noto per i suoi ruoli in produzioni di successo come “The Last of Us” e “Game of Thrones“, ha ispirato una folla di appassionati che si sono riuniti per celebrare la loro somiglianza con la star. Questo evento ha messo in luce non solo l’amore per l’attore, ma anche la creatività e l’impegno dei partecipanti.

La vittoria di George Gountas

Il titolo di sosia migliore dell’universo è andato a George Gountas, noto come Pedro #5, che ha impressionato la giuria con la sua somiglianza con Pascal. Gountas, già attivo nel mondo dello spettacolo come lighting designer per “The Daily Show“, ha partecipato al concorso spinto dalla moglie, Jenny Gania. La vittoria gli ha fruttato un premio di 50 dollari e un anno di burritos gratuiti offerti dal ristorante messicano Son del North, un riconoscimento che ha reso la giornata ancora più memorabile.

Jenny Gania ha condiviso la genesi della partecipazione del marito al concorso, rivelando che la somiglianza con Pascal era stata notata per la prima volta durante la visione di “Game of Thrones“. “Quando abbiamo visto il concorso, abbiamo capito che dovevamo assolutamente partecipare. Sarebbe stato il regalo perfetto per la festa del papà”, ha dichiarato Gania, esprimendo la gioia e l’emozione di vivere un’esperienza così unica.

Un evento sotto la pioggia

La competizione ha visto la partecipazione di quasi 30 sosia di Pedro Pascal, tutti riuniti sotto la pioggia battente. Nonostante le condizioni meteorologiche avverse, l’entusiasmo dei partecipanti e del pubblico non è venuto meno. La sfilata si è svolta davanti al ristorante messicano, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. La gara è stata organizzata in seguito a un evento simile che ha visto protagonista Timothée Chalamet, il quale ha sorpreso i fan con un’apparizione in Madison Square Park lo scorso ottobre.

L’evento ha dimostrato come le icone del cinema possano unire le persone, creando momenti di divertimento e celebrazione. La somiglianza tra i partecipanti e l’attore ha suscitato risate e applausi, rendendo il concorso un successo nonostante le avverse condizioni climatiche.

Un fenomeno culturale

Il concorso dei sosia di Pedro Pascal non è solo un evento ludico, ma rappresenta anche un fenomeno culturale che riflette l’impatto che le celebrità hanno sulla società contemporanea. La partecipazione attiva dei fan, che si sono messi in gioco per imitare il loro idolo, evidenzia il legame emotivo che si crea tra il pubblico e le figure del mondo dello spettacolo.

Questo tipo di eventi, che celebrano la cultura pop e le icone del cinema, contribuiscono a creare comunità e a rafforzare i legami sociali tra le persone. La gioia di partecipare a un concorso del genere, unita alla possibilità di vincere premi divertenti, rende queste manifestazioni uniche nel loro genere e sempre più popolari tra i fan di tutto il mondo.

Il concorso di New York ha dimostrato che, anche in tempi difficili, l’arte e la cultura possono offrire momenti di svago e felicità, unendo le persone in celebrazioni collettive che rimarranno impresse nella memoria di tutti i partecipanti.

