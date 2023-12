Il collegamento inaspettato tra la Pixar e un famosissimo film horror

Quando si nomina la Pixar, si pensa a tutto tranne che a film horror. Infatti, la casa produttrice che da moltissimi anni si occupa della creazione di film d’animazione adatti ai bambini e alle famiglie. Bene, in realtà, sparsi qua e là in diversi film, ci sono molti dettagli derivanti direttamente da un film horror tra i più conosciuti al mondo.

I film d’animazione e la correlazione con Shining

Ivan Mars, noto informatore e divulgatore di tutto ciò che riguarda il cinema e l’animazione, ha sottolineato dei piccoli dettagli che sottolineano una correlazione oggettiva tra alcuni film d’animazione Pixar e il famoso film horror Shining.

I cartoni animati presi in analisi sono Coco e Toy Story, per diversi momenti. In particolare, per quanto riguarda Coco i momenti presi in analisi sono 2. Nel primo, si parla di un dipinto presente su un muro, in una scena nell’aldilà. In questo dipinto, infatti, sono raffigurate le famosissime gemelle di Shining, ben distinguibili nella grafica animata.

Il secondo momento, invece, è rappresentato da un bidone rosso affiancato ad un’ascia. Questo è un punto davvero molto sottile, ma oggettivamente collegato. Infatti, bidone rosso in inglese può essere tradotto come “red drum“. Nel film di Kubrick, sulla porta dove poi Jack si scaglia con un’ascia per inseguire sua moglie viene incisa la parola “Redrum”, che sarebbe il contrario di “Murder“, in italiano trasformato poi in morte.

Per quanto riguarda Toy Story, invece, vediamo che nel primo film il pavimento della stanza di Sid è lo stesso dell’Ovelook Hotel, dove si svolge tutta la storia di Shining. Mentre nel terzo capitolo di Toy Story, c’è una scena in cui si vede una targa apposta su un secchione dell’immondizia riportare “RM237“, che va ad indicare la stanza 237, luogo chiave del film.

Sotto il post (che vi lasceremo di seguito) sono stati molti i commenti, inclusi quelli che riportano ulteriori suggerimenti di affinità tra i film Pixar e il capolavoro di Kubrick.