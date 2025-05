Ibiza Altea esclusa dall’Isola dei Famosi: il messaggio della modella e attrice

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Ibiza Altea, modella e attrice italo-americana, ha annunciato la sua esclusione dall’Isola dei Famosi, il reality show condotto da Veronica Gentili. La notizia è stata comunicata durante la diretta della prima puntata, lasciando i fan sorpresi e delusi. Ibiza ha condiviso il suo dispiacere attraverso un post sui social, spiegando le ragioni dietro questa decisione inaspettata.

L’annuncio dell’esclusione

La giovane artista, 26 anni, ha esordito nel suo post su Instagram con un messaggio toccante: “Cara Isola dei Famosi, questa volta non ci incontreremo come avrei voluto.” Ibiza ha rivelato che la sua esclusione è dovuta alla partecipazione contemporanea a un altro reality show. Ha spiegato che, nonostante il grande desiderio di mettersi in gioco e di affrontare questa nuova avventura, le circostanze non le hanno permesso di partecipare.

“Per me, che avevo voglia di mettermi in gioco, di sfidare i miei limiti e mostrare la mia forza, mentale e fisica, non è un addio, ma solo un arrivederci. Se il destino lo vorrà, ci rivedremo,” ha scritto Ibiza, esprimendo la sua speranza di poter tornare in futuro.

Nel suo messaggio, ha voluto anche ringraziare i fan per il supporto ricevuto, sottolineando quanto fosse inaspettato il calore e l’affetto dimostrati nei suoi confronti. “È stato bello, sorprendente, e vi sono veramente grata,” ha aggiunto, evidenziando l’importanza del sostegno in un momento così difficile.

La reazione di Ibiza e il suo percorso

Ibiza ha continuato il suo messaggio esprimendo il dispiacere per aver deluso alcuni dei suoi sostenitori. “La delusione più grande è stata per me stessa. Vedevo questa opportunità come un sogno… e svanire così, all’improvviso, non è stato facile,” ha confessato. Nonostante il rifiuto, ha ribadito la sua determinazione a non arrendersi.

“Ma non mollo,” ha affermato, accompagnando le sue parole con due scatti realizzati in Honduras, dove si trovano gli altri concorrenti del reality. La giovane ha citato anche un consiglio della madre: “What doesn’t kill you makes you stronger,” un mantra che sembra guidarla nella sua vita e carriera.

Chi è Ibiza Altea

Ibiza Altea ha iniziato la sua carriera artistica all’età di 14 anni, debuttando nella serie tv Disney Alex & Co. Da allora, ha partecipato a diverse produzioni televisive, tra cui Un Passo dal cielo e Il Cacciatore, consolidando la sua presenza nel panorama dell’intrattenimento italiano.

Oltre alla recitazione, Ibiza ha lavorato come modella, partecipando a numerose campagne pubblicitarie. Attualmente, è impegnata negli studi di Benessere animale all’università, con l’obiettivo di realizzare il suo sogno di aprire un negozio di pet shop di lusso in stile americano. Nonostante le sfide che ha affrontato nella vita, Ibiza ha dimostrato una resilienza notevole e la sua esclusione dall’Isola dei Famosi rappresenta solo un altro capitolo nella sua storia, che continua a scrivere con determinazione e passione.

