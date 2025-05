Iago Garcia critica Michele Morrone: “Più palestre che scuole di recitazione”

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Le recenti dichiarazioni di Michele Morrone sul cinema italiano hanno suscitato un ampio dibattito, portando a reazioni da parte di diversi attori e personalità del settore. Dopo aver espresso le sue opinioni in un’intervista a Belve e su Instagram, Morrone ha chiuso i commenti sui social e successivamente ha rimosso i post, scusandosi e definendo le sue parole come un “sfogo frutto di un suo disagio”. Tra coloro che hanno risposto alle sue affermazioni, spicca Iago Garcia, che ha condiviso un’opinione critica durante un’apparizione in un programma di Rai Uno.

Le critiche di Iago Garcia a Michele Morrone

Durante la trasmissione “La Volta Buona“, condotta da Caterina Balivo, Iago Garcia ha commentato le affermazioni di Morrone sul cinema italiano, sottolineando l’importanza della formazione professionale per gli attori. Garcia ha dichiarato di aver avuto un buon rapporto con Morrone durante la loro partecipazione a “Ballando Con le Stelle“, ma ha messo in discussione il modo in cui l’attore ha affrontato il tema della formazione nel suo intervento. Secondo Garcia, la preparazione di un attore non dovrebbe limitarsi all’allenamento fisico in palestra, ma dovrebbe includere anche studi formali in scuole di recitazione, esperienze sul set e letture approfondite.

Garcia ha affermato: “Forse lui si è formato più in palestra che altrove. Gli attori oggi passano più tempo in palestra che in altri luoghi di formazione”. Ha poi aggiunto che le parole di Morrone, che sembravano generalizzare le critiche verso tutti gli artisti, necessitano di maggiore attenzione e ponderazione. “Se hai un problema con qualcuno in particolare, dovresti dirlo esplicitamente. Accusare tutti gli artisti è un errore, perché si rischia di mettere tutti sullo stesso piano”, ha concluso Garcia, invitando il pubblico a riflettere sulle parole di Morrone.

La difesa di Marcella Bonifacio

In risposta alle critiche rivolte a Morrone, Marcella Bonifacio, madre di Greta Rossetti e ex suocera dell’attore, ha preso le parti di Morrone sui social media. Bonifacio ha sottolineato che, nonostante le opinioni personali possano variare, affermare che Morrone “non ha fatto niente” è fuorviante. Ha ricordato come il successo di Morrone, in particolare grazie al film “365 Giorni” su Netflix, lo abbia portato a collaborare con nomi di spicco del cinema internazionale, tra cui Anthony Hopkins, Megan Fox, Jessica Alba e Andy García.

Inoltre, ha elencato alcuni dei progetti cinematografici in cui Morrone ha recitato, tra cui “Subservience“, “Another Simple Favor“, “Home Sweet Home: Rebirth” e il biopic “Maserati: The Brothers“. Bonifacio ha evidenziato l’impegno di Morrone nel settore, che si estende anche alla musica e alla moda, sottolineando che, sebbene non sia ancora un attore da Oscar, ha sicuramente costruito una carriera internazionale in continua espansione. “I fatti parlano chiaro, non i pregiudizi”, ha affermato Bonifacio, difendendo così la reputazione del suo ex genero.

Il ricordo dello scontro tra Garcia e Morrone

I fan della trasmissione “Ballando Con le Stelle” ricorderanno sicuramente il confronto tra Iago Garcia e Michele Morrone, che ha avuto luogo durante la loro partecipazione al programma. Questo scontro ha messo in evidenza le differenze di opinione tra i due attori, creando un’atmosfera di tensione che ha catturato l’attenzione del pubblico. La rivalità tra i due, ora riemersa a causa delle recenti dichiarazioni di Morrone, continua a essere un argomento di discussione tra i fan e gli appassionati di gossip.

La situazione attuale evidenzia come le parole di un artista possano generare reazioni significative e come il dibattito sullo stato del cinema italiano e sulla formazione degli attori rimanga un tema caldo e rilevante. Con le critiche di Garcia e la difesa di Bonifacio, il panorama del dibattito si arricchisce di nuove prospettive, invitando a una riflessione più profonda sulle dinamiche del settore cinematografico.

