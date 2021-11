I Simpson: come potrebbero mai finire le loro avventure?

Lo scrittore de “I Simpson” Al Jean, in un’intervista con RadioTimes.com rivela di avere già immaginato un possibile ‘the end’ per la storica famiglia di Springfield.

I Simpson: lo scrittore Al Jean rivela il suo finale ideale per la serie

“I Simpson”, sitcom animata nata nel 1987 dal fumettista Matt Groening è attualmente nella sua 33a stagione e per il momento sembra che non ci siano piani stabiliti per la fine della serie. Questo non significa però che lo showrunner e scrittore di lunga data, Al Jean, non abbia un’idea in mente sul come finire la storia de “I Simpson”, se questa un giorno dovesse effettivamente fare un inchino e uscire di scena.

Parlando con RadioTimes.com, Jean ha ammesso di aver immaginato che lo spettacolo chiudesse il cerchio con un finale di serie che riporterebbe la storia al primo episodio.

Nell’intervista lo scrittore racconta la sua idea per un possibile finale:

“Ho detto che ci sarebbe stato un finale in cui l’ultimo episodio sarebbe tornato al concorso di Natale del primo episodio ‘Un Natale da cani’, in modo che l’intera serie fosse un ciclo continuo – così è come la finirei io, se dovessi”.

La lunga storia della famiglia Simpson

Il primo episodio è andato in onda il 17 dicembre 1989 ed inizia con la famiglia che lascia il concorso di Natale della scuola elementare di Springfield.

Al momento, la conclusione di uno degli show TV più longevi della storia non sembra essere in programma dato il successo dello spettacolo su Disney+ ha portato a un rinnovato interesse nel continuare la storia.

Lo stesso Al Jean ha infatti ammesso:

“Ad essere onesti, non vedo un discorso sulla fine, soprattutto perché stiamo andando molto bene su Disney+ negli Stati Uniti, nel Regno Unito e in altri paesi nelle Americhe. Non vedo nessuno che dica: ‘Finiamola o scopriamo come uscirne’ al momento’”.

In effetti, tutti gli episodi de “I Simpson” sono attualmente in streaming su Disney+ e in alcune promozioni incrociate del marchio. Il team della serie ha recentemente creato cortometraggi che vedono i personaggi interagire con altre proprietà Disney come “Star Wars” e Marvel.

Insomma, la fine non sembra essere vicina, ma se e quando arriverà il momento – sempre se lo scrittore ricoprirà ancora il suo ruolo – sappiamo già per certo che tutto finirà da dove è iniziato.

Eleonora De Sanctis

17/11/2021