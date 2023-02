I problemi, già anticipati, che ritroveremo nel prequel di Mad Max

Furiosa, il prequel di Mad Max, dovrà necessariamente tenere conto della strana sequenza temporale del franchise, seguendo la tendenza della serie. Le apparizioni del personaggio infatti si svolgono tutte in ambientazioni completamente diverse, creando non pochi problemi. C’è da sottolineare anche che le apparizioni incorporano una gamma di personaggi ed elementi della storia differenti. Anche per quanto riguarda Mad Max: Fury Road del 2015 abbiamo la stessa impostazione e lo stesso filo conduttore.

Grazie proprio alla configurazione del film uscito nel 2015, Furiosa potrà portare avanti il filo conduttore della saga. I problemi riscontrati però riguardano le informazioni aggiuntive rilasciate ad ogni film che in alcuni casi sembrano essere contraddittorie. Il primo Mad Max ad esempio, era molto meno distopico dei suoi sequel, essendo ambientato in un’ Australia del prossimo futuro che molti appassionati della saga hanno subito riconosciuto. Le cose però sono peggiorate con i sequel del titolo originale ovvero The Road Warrior e Beyond Thunderdome.

Dopo questi due sequel c’è stato il già citato Fury Road, uscito nelle sale nel 2015. Questo titolo ha addirittura sollevato dubbi sull’autenticità del personaggio di Tom Hardy, riferito allo stesso personaggio interpretato da Mel Gibson. Vedendo i precedenti quindi, la sequenza temporale è già stata riscritta, un fattore che Furiosa potrà sfruttare a proprio vantaggio.

Le incongruenze riguardanti il personaggio interpretato da Mel Gibson hanno portato importanti modifiche nella sequenza temporale della serie. Potrebbe tranquillamente rappresentare tre persone differenti come anche un unico personaggio, cambiato e plasmato dagli eventi dei film precedenti. I crossover e i ritmi della storia sono troppo numerosi per essere una semplice coincidenza. Furiosa quindi, alla luce di questi aspetti, potrebbe avere la totale libertà creativa, avendo la possibilità anche di creare una storia più solida. Si potrebbe infatti esplorare per la prima volta la follia che definisce la saga Mad Max.