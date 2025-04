I principi di Galles tornano sull’isola di Mull per celebrare il loro anniversario di matrimonio

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 29 aprile 2025 segna un’importante ricorrenza per i principi di Galles, William e Kate, che hanno festeggiato quattordici anni di matrimonio. Per l’occasione, la coppia ha scelto di tornare sull’isola di Mull, un luogo ricco di ricordi e significato per loro. Situata nelle Ebridi, al largo della costa occidentale della Scozia, l’isola ha rappresentato un’importante tappa della loro storia d’amore, dove avevano trascorso momenti indimenticabili durante gli anni universitari. Questo viaggio non è solo un ritorno alle origini, ma anche un modo per rinnovare il loro legame in un contesto intimo e personale.

Un soggiorno romantico sull’isola di Mull

William e Kate hanno deciso di trascorrere due giorni sull’isola di Mull, affittando una casa privata per un soggiorno romantico. Questo gesto semplice e autentico riflette il loro desiderio di vivere momenti di normalità, lontano dai protocolli reali. Quindici anni fa, nel 2005, i due giovani innamorati avevano già visitato l’isola, affittando un cottage a Tobermory, una località nota per la sua bellezza e per la serie per bambini “Balamory“. Durante quella vacanza, la coppia si era goduta la vita locale, senza alcuna scorta o formalità: birre al pub, passeggiate tra le colline e persino una divertente “battaglia d’acqua” con i vicini.

Un residente dell’isola ha ricordato quei giorni, descrivendo William e Kate come una coppia normale, desiderosa di divertirsi e di socializzare. “Erano educati e discreti, con una grande voglia di vivere. Hanno fatto un barbecue con noi, senza alcuna formalità”, ha dichiarato. Oggi, tornati come reali, i principi hanno mantenuto lo stesso spirito di semplicità, dimostrando che, nonostante il loro status, il desiderio di autenticità e connessione umana rimane forte.

Il legame di William con l’isola di Mull

Il principe William ha un legame particolare con l’isola di Mull, poiché fa parte delle terre un tempo governate dal Lord of the Isles, un titolo scozzese che ha ereditato da suo padre, Carlo, quando è diventato re. In Scozia, William e Kate sono conosciuti come duca e duchessa di Rothesay, un titolo che sottolinea il loro legame con la cultura e la storia scozzese. Durante il loro soggiorno, i principi hanno condiviso un messaggio sui social media, esprimendo gratitudine per l’accoglienza ricevuta e pubblicando una foto romantica che li ritrae abbracciati davanti al mare, a testimonianza della loro felicità e del loro affetto reciproco.

L’inizio della storia d’amore tra William e Kate

La storia d’amore tra William e Kate ha avuto inizio nel 2001, all’Università di St. Andrews, dove entrambi erano studenti. Kate stava conseguendo una laurea in storia dell’arte, mentre William, inizialmente iscritto a storia dell’arte, si era poi trasferito a geografia. I due inizialmente erano solo amici, ma la loro relazione ha preso una piega romantica durante una famosa sfilata di beneficenza nel loro primo anno di università. Kate, indossando un abitino trasparente, ha catturato l’attenzione di William, che ha deciso di pagare 200 sterline per un tavolo vicino alla passerella. Questo evento ha segnato l’inizio della loro storia d’amore.

Durante il secondo anno di università, William e Kate si sono trasferiti in un appartamento con due amici, vivendo insieme nel centro di St. Andrews. Questo periodo ha rappresentato un momento cruciale per la loro relazione, che ha continuato a crescere e a svilupparsi. In un’intervista ufficiale in occasione del loro fidanzamento, William ha raccontato come la loro amicizia si fosse trasformata in amore. Kate, parlando con la chef Mary Berry nel programma “A Berry Royal Christmas“, ha rivelato che William cercava di impressionarla con le sue abilità culinarie, preparando piatti come il ragù alla bolognese. Questi dettagli offrono uno sguardo intimo sulla loro vita universitaria e sull’evoluzione della loro relazione, che ha portato al matrimonio nel 2011 e alla formazione della loro famiglia.

