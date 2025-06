I migliori podcast di true crime da ascoltare quest’estate: cinque suggerimenti imperdibili

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il genere del true crime continua a catturare l’attenzione di un pubblico sempre più vasto, specialmente dopo l’intervista di Francesca Fagnani a Massimo Bossetti, andata in onda su Belve Crime. Gli appassionati di cronaca nera sono in costante ricerca di nuovi contenuti e approfondimenti. Per chi desidera immergersi in storie avvincenti e misteriose, ecco cinque podcast da non perdere durante l’estate.

Stefano Nazzi e il suo podcast “Indagini”

Stefano Nazzi è un nome noto nel panorama della cronaca nera italiana. Giornalista del Post, ha guadagnato popolarità grazie alla sua partecipazione a Belve Crime. Nel suo podcast “Indagini”, Nazzi offre un’analisi approfondita dei principali casi di cronaca che hanno segnato il nostro Paese. Ogni mese, gli ascoltatori possono aspettarsi aggiornamenti e dettagli inediti su omicidi, scomparse e altri eventi di rilevanza. La sua capacità di raccontare fatti complessi con chiarezza e precisione lo rende un punto di riferimento per chi è appassionato di questo genere. La combinazione di narrazione avvincente e rigore giornalistico rende “Indagini” un ascolto imperdibile per chi desidera comprendere meglio le dinamiche della cronaca nera italiana.

Elisa De Marco e “Elisa True Crime”

Un’altra figura di spicco nel mondo del true crime è Elisa De Marco, la quale ha raggiunto un grande successo con il suo podcast “Elisa True Crime”. La De Marco è diventata una delle podcaster più seguite in Italia, grazie alla sua capacità di coinvolgere gli ascoltatori con storie ben raccontate e ricche di dettagli. Ogni episodio affronta un caso di cronaca, analizzando non solo gli eventi, ma anche le implicazioni sociali e psicologiche che ne derivano. La sua passione per il genere e la sua abilità nel comunicare rendono “Elisa True Crime” un podcast che non può mancare nella playlist di chi ama il true crime. Le classifiche dei podcast più ascoltati in Italia testimoniano il suo successo, confermando la sua posizione di rilievo nel panorama audio.

Carlo Lucarelli e il suo “Dee Giallo”

Carlo Lucarelli è un altro nome che non può mancare in questa lista. Con il suo podcast “Dee Giallo”, Lucarelli esplora crimini celebri e casi irrisolti, portando gli ascoltatori in un viaggio attraverso la storia della cronaca nera. La sua narrazione è caratterizzata da uno stile avvincente e da una meticolosa attenzione ai dettagli, qualità che lo hanno reso uno dei giornalisti più apprezzati nel settore. Ogni episodio di “Dee Giallo” è un’opportunità per scoprire storie affascinanti, spesso dimenticate, e per riflettere sulle dinamiche che circondano i crimini. La capacità di Lucarelli di intrecciare fatti e narrazione rende il suo podcast un’esperienza unica per gli appassionati del genere.

“Dalla parte sbagliata”: una prospettiva unica

“Dalla parte sbagliata” si distingue per il suo approccio innovativo al true crime. Questo podcast offre una visione diversa delle storie di crimine, dando voce non solo alle vittime, ma anche alle famiglie degli assassini. Attraverso interviste e racconti personali, gli ascoltatori possono comprendere le sfumature delle emozioni e delle esperienze vissute da entrambe le parti coinvolte. Questo formato unico permette di esplorare le conseguenze dei crimini da una prospettiva più ampia, rendendo il podcast particolarmente interessante per chi cerca una comprensione più profonda delle dinamiche umane legate alla violenza e al dolore.

Sky Crime Podcast: approfondimenti e indagini

Infine, non si può dimenticare lo “Sky Crime Podcast“, una produzione di Sky che raccoglie approfondimenti su vari casi di cronaca nera. Questo podcast si distingue per la sua capacità di presentare indagini dettagliate e storie avvincenti, rendendo accessibili a tutti eventi complessi e spesso poco conosciuti. Gli ascoltatori possono aspettarsi un mix di reportage e narrazione, con un focus su aspetti investigativi che arricchiscono la comprensione dei casi trattati. Con una produzione di alta qualità e contenuti ben strutturati, lo “Sky Crime Podcast” è un’ottima scelta per chi desidera rimanere aggiornato sulle ultime novità nel mondo della cronaca nera.

Questi cinque podcast rappresentano solo una selezione delle tante offerte disponibili nel panorama del true crime. Con storie avvincenti e approfondimenti unici, sono perfetti per accompagnare le calde giornate estive.

