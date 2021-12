I migliori Film di Natale 2021 da vedere su Prime Video

Pronti per entrare nello spirito natalizio? Rendi magiche le tue serate insieme alla tua famiglia guardando i Film di Natale 2021 su Prime Video offerti da Amazon. Troverete una vasta gamma di pellicole disponibili sulla piattaforma streaming. Per aiutarvi nella scelta vi consigliamo alcuni titoli.

Film di Natale 2021 su Prime Video per tutta la famiglia

Ecco i nostri consigli su i Film di Natale 2021 di Prime Video.

Io sono Babbo Natale

Al centro della narrazione di “Io sono Babbo Natale” troviamo Ettore, interpretato da Marco Giallini, nei panni di un ex detenuto alle prese con una vita turbolenta senza legami familiari. L’uomo finisce dietro le sbarre per via di una rapina, ma nonostante questo, il suo unico scopo di vita rimane continuare in ciò che ha sempre fatto, ossia rubare. Durante uno dei suoi furti però entra nella casa di un umile signore di nome Nicola interpretato da Gigi Proietti, che alla fine gli rivela di essere l’autentico Babbo Natale. Ettore si rifiuta di credere alle parole dell’uomo, negando la sua esistenza. Chi dei due dirà la verità?

10 Giorni con Babbo Natale

“10 Giorni con Babbo Natale” è un film comico a tema natalizio dove proseguono le avventure della famiglia di “10 Giorni senza mamma”. Protagonista della storia è Fabio De Luigi nei panni di Carlo, disoccupato che si prende cura dei figli e della moglie Giulia interpretata da Valentina Lodovini, donna in carriera che a seguito di una promozione poco prima di Natale deve recarsi in Svezia per accettare il lavoro. La famiglia decide di passare il Natale insieme, viaggiando su un vecchio camper e, una volta superato il confine, entrerà in contatto con uno strano uomo convinto di essere Babbo Natale (Diego Abatantuono). Il gruppo decide di dargli un passaggio.

Dickens – L’uomo che inventò il Natale

Nella Londra del 1843 Charles Dickens, famoso autore con una famiglia numerosa e con bizzarre abitudini, si ritrova al verde e ha fretta di scrivere un altro libro. I suoi ultimi romanzi non hanno riscosso un gran successo ma Dickens non si perde d’animo, inizia a scrivere di tetti imbiancati e alberi di Natale e in sole sei settimane la storia prende vita. Riuscirà Dickens a riportare a galla la sua famiglia e la sua carriera?

Il peggior Natale della mia vita

Il sequel Natalizio di “La peggiore settimana della mia vita” vede ancora protagonisti la coppia di sposi interpretata da Fabio De Luigi e Cristiana Capotondi, accompagnati da nuovi personaggi interpretati da Laura Chiatti, Diego Abatantuono, Anna Bonaiuto, Ale e Franz. Il protagonista Paolo, invitato per la festività in un castello alle pendici del Monte Rosa con la moglie in dolce attesa, ne combinerà di tutti i colori.

Una commedia rocambolesca, perfetta per fare il pieno di risate nelle sere di Natale.

Tra i film di Natale 2021 di Amazon Prime Video non mancano di certo i grandi classici come:

“Il Grinch” Immancabile lungometraggio di Ron Howard che vede come protagoniste d’eccezione Jim Carrey.

La strana creatura verde, guarda dall’alto del Monte Briciolaio gli abitanti del paese di Chinonsò che si preparano per l’arrivo del Natale. Il Grinch farà di tutto per rovinare la festività.

“Miracolo nella 34ª strada“ diretto da Les Mayfield e con protagonista Richard Attenborough.

Un classico natalizio dove il protagonista Kriss Kringle viene assunto da un grande magazzino per distribuire doni ai bambini. Dopo il suo trionfale successo L’uomo dirà di essere il vero Babbo Natale

“Natale a 4 zampe” Cinepanettone interamente made in Italy dove due ragazzi apriranno un hotel per animali. In breve tempo la loro idea si trasforma in uno straordinario successo e vengono letteralmente invasi da animali di tutti i tipi

