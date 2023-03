I migliori film d’animazione giapponese su Netflix

I film d’animazione giapponese nell’ultimo anno hanno particolarmente invaso la piattaforma di Netflix, non soltanto con un arricchimento del catalogo con i titoli a marchio Studio Ghibli. Andiamo a scoprire in questa nostra piccola lista, quali sono alcuni dei migliori film d’animazione giapponese da guardare su Netflix.

I migliori film d’animazione dello studio Ghibli

Sicuramente, i film dello Studio Ghibli, casa di produzione creata da Hayao Miyazaki e Isao Takahata sono quei titoli di maggior successo internazionale nel novero dei film d’animazione giapponese.

In tal senso, vi consigliamo i 5 migliori titoli di casa Ghibli che assolutamente dovreste vedere su Netflix, se ancora siete tra quelli che ve li siete persi.

“La città incantata” (2001)

Il più grande successo mondiale del maestro Miyazaki, favola nostalgica e romantica, folkloristica e in parte epica, questo delizioso film d’animazione giapponese del 2001 è un titolo imprescindibile per gli amanti del cinema in generale ed è a tutti gli effetti tra i migliori (se non il migliore) dei film dello studio ghibli. E lo trovate, ovviamente, su Netflix.

“La storia della principessa splendente” (2013)

Il capolavoro del compianto Isao Takahata racconta, partendo da una leggenda popolare di secoli e secoli fa, le vicende di una “principessa aliena” cresciuta da due anziani contadini.

Un poemetto di grazia e malinconia che, con un tratto animato delicato e al carboncino, con colori pastello, si fa favola formativa ed educativa per grandi e piccini.

“Il castello errante di Howl” (2004)

Altro film di Miyazaki, questo “Howl’s moving castle” è un viaggio dalle meravigliose immagini, tra animazione classica e pochissima CGI, tra colori brillanti, figure folkloristiche e paesaggi incantevoli.

La storia di una giovane sarta che viene tramuta in vecchina da una strega e si reca verso il mobile castello del principe Howl, finendo per innamorarsene.

Un must inevitabile per chi ama o vuol approfondire i film d’animazione giapponese.

Dello stesso Hayao Miyazaki, massimo esponente del cinema d’animazione (probabilmente mondiale) è possibile ed utile recuperare anche altri titoli su Netflix.

“Si sente il mare” (1993)

Prodotto dallo Studio Ghibli, ma per la televisione giapponese, questo film d’animazione anni ’90 è una piccola perla racconta le storie sentimentali di tre giovani ed è il racconto di integrazione di una ragazza che si ritrova contesa da due coetanei.

“Pom Poko” (1994)

Altra perla di Isao Takahata, questo buffo “Pom Poko”, sconosciuto ai più in Italia, prima di essere portato su Netflix, è un racconto tra favola e commedia realista, che vede protagonisti un gruppo di Tanuki (sorta di procioni giapponesi) imbattersi in un cambiamento ecologico della propria foresta.

Altri film d’animazione giapponese da non perdere su Netflix

Al di fuori delle opere a marchio Ghibli, vi sono altri titoli di animazione che meritano assolutamente di essere guardati, ancora provenienti dal Giappone, su Netflix.

Vediamo alcuni di questi quali possono meritarsi una visione sulla piattaforma.

“Il giardino delle parole” (2013)

Makoto Shinkai è uno dei più stimabili autori contemporanei nel panorama dei film d’animazione giapponese.

Questo suo piccolo film del 2013, di appena 50 minuti, con dei colori ed un uso dei dettagli scenici bellissimi, racconta l’amore a prima vista tra uno studente ed una donna solitaria, incontratisi durante le giornate di pioggia in un giardino della città.

“Akira” (1988)

Uno dei Cult assoluti del cinema animato del Sol Levante, questo film fantascientifico postapocalittico degli anni ’80 è un titolo assolutamente da non perdere, qualora ancora non sia stato visto, nel catalogo Netflix.

Ambientato in una Tokyo futuristica, successiva ad una devastazione atomica, la storia pone al centro un gruppetto di bikers teppisti che devono fronteggiare una misteriosa organizzazione che alleva ragazzi dai poteri telecinetici.

“Modest Heroes” (2018)

Diviso in tre episodi, questo film di appena un’ora di durata, è una piccola perla che ibrida avventura e temi seri, per metterci difronte, in tre storie differenti, all’eroismo del quotidiano.

Un film breve e appassionante per grandi e piccini che merita di essere recuperato nel novero dei film d’animazione giapponese disponibili su Netflix.