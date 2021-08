I migliori 15 film su cui critici e fan non erano d’accordo

È sempre deludente scoprire che i critici considerano uno dei tuoi film preferiti una vera e propria gaffe dall’inizio alla fine, ma è altrettanto strano sentire esperti del settore adulare un film che invece per te è stato il sonnellino del secolo.

Con l’aumento degli aggregatori di recensioni online che presentano valutazioni sia di professionisti che del pubblico in generale, è diventato fin troppo facile vedere quanto possano essere enormi le discrepanze di opinioni tra fan e critici. Per scoprire quali sono i film su cui fan e critici erano più in disaccordo, RAVE Reviews ha compilato una classifica di ben 100 film ordinandoli in base alla differenza tra il punteggio della critica e quello del pubblico.

Il primo posto è andato a “Knock Down the House“, un documentario Netflix del 2019 su quattro donne della classe operaia che si sono candidate al Congresso, tra cui Alexandria Ocasio-Cortez di New York. Per i critici, è stato un lavoro impeccabile di giornalismo visivo degno di una rara valutazione del 100% su Rotten Tomatoes. Il pubblico non è stato d’accordo con il punteggio dei critici, con una differenza di ben l’82%, assegnandogli un abissale 18%.

“Star Wars: Gli Ultimi Jedi” (2017), diretto da Rian Johnson, ad esempio, ha ottenuto un brillante punteggio del 91% dalla critica, ma a quanto pare non è stato all’altezza dell’eredità di George Lucas agli occhi della maggior parte degli spettatori: il suo punteggio del pubblico è solo del 43%.

Tuttavia, ci sono alcune pellicole particolarmente apprezzate dal pubblico che i critici non hanno accolto. Il duo padre-figlio Donald e Kiefer Sutherland che ha collaborato per la produzione di “Il Fuoco della Giustizia” nel 2016, ha intrattenuto il pubblico abbastanza da ricevere un punteggio dell’87%. I revisori professionisti, però, lo hanno trovato privo di fantasia e non scorrevole, attribuendogli un voto inferiore alla media del 42%.

I migliori 15 film su cui pubblico e critici non concordano

1. Knock Down The House (2019)

Punteggio del pubblico: 18% – Punteggio della critica: 100%

2. Hannah Gadsby: Nanette (2018)

Punteggio del pubblico: 22% – Punteggio della critica: 100%

3. Hale County This Morning, This Evening (2018)

Punteggio del pubblico: 37% – Punteggio della critica: 97%

4. Gli Ultimi Fuorilegge (2001)

Punteggio del pubblico: 68% – Punteggio della critica: 14%

5. Star Wars: gli Ultimi Jedi (2017)

Punteggio del pubblico: 43% – Punteggio della critica: 91%

6. Gloria Bell (2019)

Punteggio del pubblico: 44% – Punteggio della critica: 91%

7. Spy Kids (2001)

Punteggio del pubblico: 46% – Punteggio della critica: 93%

8. We Are Still Here (2015)

Punteggio del pubblico: 48% – Punteggio della critica: 95%

9. Il Fuoco della Giustizia (2016)

Punteggio del pubblico: 87% – Punteggio della critica: 42%

10. I Am (2011)

Punteggio del pubblico: 80% – Punteggio della critica: 36%

11. Starfish (2019)

Punteggio del pubblico: 46% – Punteggio della critica: 90%

12. Strong Island (2017)

Punteggio del pubblico: 57% – Punteggio della critica: 100%

13. It Comes At Night (2017)

Punteggio del pubblico: 44% – Punteggio della critica: 87%

14. Z La Formica (1998)

Punteggio del pubblico: 52% – Punteggio della critica: 93%

15. Room 237 (2013)

Punteggio del pubblico: 55% – Punteggio della critica: 94%