I fratelli Gallagher si riuniscono a Londra: un passo verso il tour mondiale degli Oasis nel 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Dopo una lunga separazione durata 16 anni, Noel e Liam Gallagher hanno finalmente avuto l’opportunità di ritrovarsi in un pub di Londra. Questo incontro ha segnato un momento significativo per i fan degli Oasis, in attesa di un tour mondiale previsto per il 2025. L’evento ha suscitato grande entusiasmo e ha alimentato le speranze di una reunion della storica band britannica.

L’incontro al Mildmay Club di Londra

Il ritrovo tra i due fratelli è avvenuto al Mildmay Club, un circolo operaio situato a Newington Green, Londra. Qui, Noel e Liam hanno girato alcune riprese promozionali per il loro imminente tour. Tuttavia, l’atmosfera festosa è stata interrotta da alcune lamentele da parte dei residenti del quartiere, infastiditi dal volume della musica che proveniva dal locale. Secondo quanto riportato dal tabloid The Sun, il “casino” creato dai Gallagher ha attirato l’attenzione dei vicini, che non hanno gradito il trambusto. Inizialmente si era ipotizzato che i due potessero esibirsi in un concerto segreto, ma Liam ha prontamente smentito questa voce sui social media, chiarendo che non si è trattato di un live, ma solo di un impianto audio a tutto volume.

Preparativi per il tour mondiale

Noel Gallagher ha confermato l’incontro con Liam durante un’intervista su TalkSport, esprimendo il suo entusiasmo per il ritrovo. Ha descritto il fratello come in “forma smagliante” e ha condiviso la sua impazienza per l’inizio delle prove ufficiali, che sono programmate per iniziare tra circa tre settimane. Il tour degli Oasis avrà inizio il 4 luglio 2025 da Cardiff e prevede un totale di 41 date in diverse città del mondo, fino a novembre dello stesso anno. Questo tour rappresenta un’importante opportunità per i fan di rivedere insieme i due fratelli, che hanno segnato un’epoca della musica britannica con il loro stile unico e le loro canzoni iconiche.

Reazioni dei fan e aspettative

L’incontro tra Noel e Liam ha scatenato una reazione entusiasta tra i fan degli Oasis, che attendono con trepidazione la possibilità di una reunion della band. La notizia ha iniziato a circolare alcuni giorni fa, grazie a un’anticipazione del Times, e ha guadagnato ulteriore attenzione quando entrambi i fratelli hanno condiviso sui loro profili social un annuncio riguardante una data e un’ora specifica: il 27 agosto alle 8 del mattino britannico. Questo ha alimentato le aspettative e la curiosità dei fan, che sperano in ulteriori dettagli sulla reunion e sul tour imminente. La possibilità di rivedere i Gallagher insieme sul palco rappresenta un sogno che si avvera per molti appassionati della musica rock, rendendo questo momento ancora più significativo nel panorama musicale attuale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!