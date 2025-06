I cinque attori più pagati del 2024 secondo Forbes: i numeri da record

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Nel mondo del cinema, le cifre legate ai guadagni degli attori possono sorprendere. Secondo la classifica stilata da Forbes per il 2024, i cinque attori più pagati al mondo hanno incassato somme straordinarie, frutto di contratti vantaggiosi, produzioni di successo e progetti diversificati. Questi dati offrono uno spaccato interessante sull’industria dell’intrattenimento e sulle star che dominano il panorama cinematografico.

Hugh Jackman: il ritorno da superstar

Hugh Jackman si posiziona al quinto posto della classifica con un incasso netto di 50 milioni di dollari. La sua partecipazione in “Deadpool & Wolverine” ha giocato un ruolo cruciale nel determinare il suo successo economico, portando a un guadagno totale di 66 milioni di dollari, considerando anche le percentuali legate al suo contratto. Questo film, che segna il suo ritorno nei panni di Wolverine, potrebbe rivelarsi uno dei più fruttuosi della sua carriera. La sua versatilità come attore, capace di passare da ruoli drammatici a quelli più leggeri, lo ha reso un nome di riferimento nel settore. Per chi fosse curioso, è possibile consultare la recensione di “Deadpool & Wolverine” per approfondire ulteriormente la sua performance.

Jerry Seinfeld: il re della sitcom

Al quarto posto troviamo Jerry Seinfeld, un nome che continua a brillare nel panorama dell’intrattenimento. Con un incasso di 60 milioni di dollari e un totale di 70 milioni, Seinfeld ha saputo capitalizzare il suo successo grazie a tour di stand-up comedy e alle repliche della sua celebre sitcom “Seinfeld“. Le repliche continuano a generare guadagni significativi, dimostrando la longevità del suo lavoro. Recentemente, ha fatto il suo ritorno su Netflix con “Unfrosted – Storia di uno snack americano“, un film che ha scritto, diretto e interpretato, confermando la sua capacità di rimanere rilevante nel settore.

Kevin Hart: una macchina da soldi

Kevin Hart occupa il terzo posto con un guadagno di 81 milioni di dollari e un utile netto di 108 milioni. La sua carriera è caratterizzata da una prolificità impressionante, con progetti che spaziano da “Borderlands” al cinema, a “Lift” su Netflix, fino a “Die Hart 2” su Prime Video. Hart è anche coinvolto in diverse produzioni televisive, come la serie “Die Hart” su Roku e “Fight Night” su Peacock. La sua abilità nel combinare recitazione e stand-up comedy lo ha reso uno degli attori più richiesti e remunerati del momento.

Ryan Reynolds: il successo continua

Ryan Reynolds si colloca al secondo posto con un incasso di 85 milioni di dollari e un utile netto di 100 milioni. Anche per lui, il successo di “Deadpool & Wolverine” ha avuto un impatto significativo sui suoi guadagni. Oltre a questo, Reynolds è coinvolto nella produzione della nuova stagione di “Welcome to Wrexham” per Hulu e nel film “IF” di John Krasinski, in cui recita. La sua capacità di attrarre il pubblico, unita a una gestione strategica della sua carriera, lo ha portato a raggiungere cifre da record.

Dwayne Johnson: il re indiscusso

In prima posizione troviamo Dwayne Johnson, conosciuto anche come The Rock, che ha guadagnato 88 milioni di dollari, con un utile netto di 103 milioni. Il suo successo è attribuibile a progetti come “Red One” e ai proventi di “Oceania 2“, dove ha prestato la voce a uno dei personaggi principali e ha ricevuto una percentuale sugli incassi. La sua immagine di attore versatile e carismatico continua a conquistare il pubblico, consolidando la sua posizione come uno degli attori più pagati e amati del panorama cinematografico attuale.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!