I cesaroni tornano in tv: riprese della settima stagione tra polemiche e assenze illustri

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

La celebre serie “I Cesaroni” di Canale 5, con protagonisti Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci, è pronta a tornare sul piccolo schermo con la settima stagione. Le riprese sono già iniziate, ma non mancano le polemiche legate ai disservizi che stanno colpendo i residenti della Garbatella, a Roma. La situazione si complica ulteriormente a causa delle assenze di alcuni attori storici, suscitando malcontento tra il cast e i fan.

Riprese nella garbatella: cittadini infuriati per i disagi

Le riprese della settima stagione de “I Cesaroni” si svolgeranno in diverse location della Garbatella, un quartiere iconico di Roma. Tuttavia, la presenza della troupe cinematografica ha generato disagi significativi per i residenti. In particolare, la scuola dell’infanzia Coccinella, situata in Piazza Damiano Sauli, è stata temporaneamente chiusa per consentire le registrazioni. Questo ha costretto i genitori a riorganizzare le loro pianificazioni estive, poiché i bambini non potranno partecipare al centro estivo nella struttura abituale.

Le riprese inizieranno l’11 luglio e si protrarranno fino al 29 luglio, durante i quali la scuola Coccinella sarà trasformata nel liceo Ugo Foscolo, un luogo simbolo della serie. La decisione di chiudere la scuola ha suscitato un forte malcontento tra i genitori, che si sono lamentati per il preavviso insufficiente e per il fatto che la chiusura avviene proprio nel periodo estivo, quando molti di loro avevano già pianificato le attività per i propri figli.

In aggiunta, la presenza di mezzi pesanti e attrezzature per le riprese ha sollevato preoccupazioni riguardo alla sicurezza dei bambini. Per questo motivo, è stato deciso di trasferire i piccoli al centro estivo della scuola materna Girasole, situata in Via Valignano 54. La situazione ha portato a un acceso dibattito tra i residenti, che si sentono trascurati e penalizzati a causa delle esigenze di una produzione televisiva.

La storia di “I cesaroni”: un successo duraturo

“I Cesaroni” ha debuttato nel 2006, conquistando rapidamente il pubblico italiano con la sua narrazione che mescola commedia e dramma familiare. La serie ha raccontato le avventure di una famiglia allargata nel cuore di Roma, affrontando temi quotidiani con un tocco di ironia e calore. Personaggi iconici come Giulio e Lucia, insieme a Rudi, Alice e Marco, hanno lasciato un segno indelebile nel cuore degli spettatori, grazie a dialoghi vivaci e situazioni riconoscibili.

Dopo sei stagioni di successo, la notizia del ritorno della serie ha suscitato grande entusiasmo tra i fan. Tuttavia, le polemiche legate alle riprese e ai disagi per i residenti hanno offuscato l’attesa per la nuova stagione. La Garbatella, che ha fatto da sfondo a molte delle avventure dei Cesaroni, si trova ora al centro di un acceso dibattito sulla compatibilità tra produzione cinematografica e vita quotidiana dei cittadini.

Assenze illustri e tensioni tra i protagonisti

Oltre ai disagi legati alle riprese, la settima stagione de “I Cesaroni” è segnata anche da assenze significative nel cast. Elena Sofia Ricci, che interpreta il personaggio di Lucia, ha deciso di non partecipare alla nuova edizione, suscitando la reazione di Claudio Amendola. L’attore, noto per il suo ruolo di Giulio Cesaroni, ha espresso il suo disappunto per la scelta della collega e di altri attori storici come Alessandra Mastronardi e Max Tortora di non tornare.

Amendola ha chiarito che le assenze non sono state una scelta del team di produzione, ma piuttosto decisioni personali degli attori. La sua frustrazione è evidente, e ha sottolineato che non è stata una volontà del cast mantenere le assenze. In risposta, Elena Sofia Ricci ha pubblicato un messaggio enigmatico sui social, che molti hanno interpretato come una risposta alle critiche di Amendola. La tensione tra i membri del cast potrebbe influenzare l’atmosfera sul set e la dinamica della nuova stagione.

La settima stagione de “I Cesaroni” si preannuncia quindi come un mix di attese e controversie, con i fan che sperano di vedere il ritorno dei personaggi amati, mentre i residenti della Garbatella si trovano a dover affrontare le conseguenze delle riprese.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!