I 5 migliori film con Liam Neeson da non perdere assolutamente

Attore irlandese, ma star hollywoodiana, talento versatile e carismatico, divenuto icona di un cinema thriller action negli anni duemila, partendo da titoli come “Io vi troverò“, ma amato internazionalmente negli anni ’90, soprattutto grazia a “Schindler’s list“. Ma quali sono i 5 migliori film con Liam Neeson? Proviamo ad evidenziarne alcuni, nel nostro approfondimento.

5 film con Liam Neeson

Eccoci, dunque, in un breve excursus per sottolineare quelle cinque pellicole che, se siete fans dell’attore irlandese o se volete approfondirne il “mito”, dovreste recuperare assolutamente.

Schindler’s list (1993)

Ovviamente, come già citato in partenza, il film di Steven Spielberg è il titolo di maggior rilievo ed impatto, probabilmente, nella filmografia dell’attore. Una vera e propria svolta per la sua carriera, quella intrapresa nei panni di Oscar Schindler, in quello che è indubbiamente uno dei più celebri, sferzanti e sofisticati racconti sull’Olocausto che Hollywood abbia saputo regalare al mondo.

Darkman (1990)

Prima ancora di intraprendere “il ruolo della svolta”, nel non troppo lontano 1990 (quindi tre anni prima del film di Spielberg), Liam Neeson interpretò uno degli antesignani del cinefumetto, con questo Darkman.

Il ruolo da “giustiziere” iniziava a stagliarsi sulla figura dell’attore (prima della dozzina di titoli degli anni duemila), ma in una salsa decisamente più dark e visivamente ispirata, grazie alla firma di Sam Raimi.

Michael Collins (1996)

Il film riprende la storia, in chiave romanzata, della nascita della Repubblica d’Irlanda. Un gruppo di giovani oppositori, di cui Michael Collins è il capo militare, compie azioni di resistenza contro il governo inglese in Irlanda. A capo della parte politica c’è De Valera, un politico machiavellico, egoista e probabilmente un maniaco-depressivo, che teme più di tutto il potere e la popolarità di Collins. Per queste ragioni, De Valera causa la disastrosa guerra civile che segue l’indipendenza del nuovo stato Irlandese.

Diretto da Neil Jordan, uno dei principali esponenti del cinema britannico, questo film anni ’90 è annoverabile nella schiera delle migliori prove drammatiche per l’attore Liam Neeson ed uno dei ruoli più impressivi attuati in patria.

Gangs of new York (2002)

Nei primi anni duemila, questo kolossal diretto dal maestro Martin Scorsese che raccontava gli albori dell’ America “civilizzata”, annovera nel cast Leonardo DiCaprio e un magnetico Daniel Day Lewis, raccontando le vicende delle gang da strada della New York del 1800 circa.

Liam Neeson è uno dei personaggi “secondari”, ma al contempo un ruolo di svolta per le sorti del racconto, in quello che è, certamente, uno dei titoli di maggior rilievo della propria filmografia.

Batman Begins (2005)

Nella versione di Batman di Christopher Nolan, il nostro Liam Neeson interpreta il mentore di Bruce Wayne, ovvero il personaggio di Ra’s al Ghul, capo della setta delle ombre, che inizierà Batman alle arti marziali più sopraffini.

Data l’iconica figura dell’uomo pipistrello e degli apprezzamenti di critica e pubblico riservati all’opera (e all’intera trilogia) di Nolan, possiamo assolutamente annoverare questo film del 2005 tra i titoli più significativi e imperdibili nella filmografia dell’ attore irlandese.

Altri possibili film da guardare con Liam Neeson

Tuttavia, la filmografia di Liam Neeson si costella di altri titoli interessanti, non ultimo “Detective Marlowe“, del 2022 (ancora diretto da Neil Jordan), in cui interpreta il celebre investigatore dei noir anni ’30 e ’40.

Chi ha apprezzato il Liam Neeson in chiave action, dovrebbe assolutamente dare un’occhiata al thriller “L’uomo sul treno” del 2018, o al survival thriller “The Grey”, del 2012, ma anche al western “Caccia spietata” (di un anno precedente ad “Io vi troverò” e all’ascesa del cinema da “giustiziere”), in cui duella con Pierce Brosnan, dandogli la caccia (per una vecchia vendetta) dall’inizio alla fine.

In ultimo, ma non ultimo, si segnala la sua presenza in uno degli episodi del meraviglioso film western dei fratelli Coen “La ballata di Buster Scruggs“, distribuito da Netflix nel 2018.