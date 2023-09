I 5 migliori film con Leonardo Di Caprio

Attore divenuto ben presto icona, soprattutto per le ragazzine, dopo il successo di Titanic, Leonardo DiCaprio è presto diventato leggenda del cinema, impersonando ruoli carismatici sotto la guida di grandi registi, da Scorsese a Spielberg. Ma quali sono i 5 migliori film con Leonardo DiCaprio? Lo scopriamo nella nostra guida.

Leonardo DiCaprio: da giovane icona a leggenda del cinema

Il buon Leonardo DiCaprio diviene famoso nel mondo alla giovane età di 23 anni, grazie al suo ruolo da protagonista maschile in Titanic, ma fin da ragazzino aveva interpretato ruoli piuttosto interessanti, come la doppietta di film del 1993, in cui recita al fianco di De Niro e Ellen Birkin e nei panni del ragazzino problematico (con una performance lodevole) in “Buon compleanno mr. Grape“, al fianco di un ancora giovane Johnny Depp.

Dopo il trionfo con Titanic, diventa l’idolo delle ragazzine, ma la sua carriera da attore prende il volo e lavora con Danny Boyle (da poco esploso con “Trainspotting”), con Woody Allen in “Celebrity”, con Spielberg, con Quentin Tarantino, ma soprattutto con Martin Scorsese, per il quale diventa il nuovo attore feticcio, “sostituendo” il connubio che il regista newyorchese aveva creato negli anni con De Niro. E proprio con De Niro, Leonardo DiCaprio, con la regia di Scorsese arriverà in sala in questo 2023, con l’attesissimo “The killer of the flower moon”.

La cinquina di film da non perdere

Eccoci, dunque alla cinquina di titoli che noi consideriamo imperdibili se non addirittura fondanti per la carriera di Leonardo DiCaprio

Buon compleanno mr. Grape (1993)

Il racconto della vita di un commesso chiamato Gilbert Grape. Il ragazzo vive ad Endora, nello stato dello Iowa ed ha un fratello, Arnie, portatore di handicap che ha il vizio di arrampicarsi su una pericolosa torretta. Affaticato dalle continue responsabilità, il giovane non riesce a trovare la propria serenità, almeno fino a quando non incontra Betty Carver, una donna capace di riaccendergli la passione per la creatività.

Il film che rivela in nuce il talento attoriale del giovane Leo e che ne inizia a definire la carriera ad Hollywood.

Titanic (1997)

Indubbiamente uno dei titoli più emblematici di Hollywood degli anni ’90, la love story per eccellenza del cinema moderno ed uno spettacolare mix di tragedia e disaster movie, del quale è anche superfluo raccontare la trama.

Il film, forse di maggior successo della filmografia di Leonardo DiCaprio e la sua consacrazione internazionale.

Django Unchained (2012)

Una delle interpretazioni più carismatiche di Leonardo DiCaprio è quella offerta nei panni di Calvin Candie, possidente terriero e schaivista nel film western di Tarantino.

Oltre ad essere uno dei titoli più gustosi del cinema western odierno ed una summa del cinema tarantiniano, per cui da vedere a prescindere.

The wolf of Wall Street (2013)

Tra i vari film interpretati per Martin Scorsese non è necessariamente il migliore, ma The wolf of Wall Street è quello che è passato più rapidamente ad uno status di Cult tra gli spettatori, probabilmente per il mix di temi (sesso, droga, danaro, ascesa al potere), ma anche certamente per la monumentale interpretazione di DiCaprio, al culmine del suo istrionismo, nei panni di un broker della finanza che sfonda le porte del successo, prima di entrare in quelle dello scandalo.

Revenant- redivivo (2015)

Il film che ha portato l’Oscar a DiCaprio, è un western freddo e sprucido, dalle meravigliose immagini, tratto da una storia vera e in cui l’attore esprime la sua interpretazione più dolente e fisica.

Durante una battuta di caccia nella selvaggia America, Hugh Glass viene attaccato da un orso e lasciato morire. Malgrado l’inimmaginabile dolore, il tradimento dell’amico fidato e l’inverno inclemente, l’uomo cerca inesorabilmente di sopravvivere.