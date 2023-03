I 5 migliori adattamenti cinematografici tratti dai libri di Neil Gaiman

Neil Gaiman è uno degli scrittori più amati dei nostri tempi. Oltre ad essere uno scrittore è anche un fumettista, giornalista e sceneggiatore televisivo. Infatti, prima di affermarsi come scrittore, Gaiman debuttò nella DC Comics con Black Orchid e successivamente ebbe il suo grande successo come sceneggiatore per il fumetto ”The Sandman”. Successivamente l’autore si dedicò alla scrittura di romanzi, favole e libri per ragazzi. Il suo romanzo di esordio fu ”Good Omens” a cui seguì, nel 1996, ”Neverwhere” e nel 1999 Stardust.

Ben presto nella sua carriera Gaiman ottenne un grandissimo successo e moltissime delle sue opere sono state poi adattate come serie televisive e film, basti pensare al film di Stardust o al film Coraline e la porta magica. Siete curiosi di scoprire quali sono i migliori? Eccone una lista.

The Sandman

The Sandman è una delle prime opere a cui Gaiman si è dedicato. L’opera venne scritta da Gaiman per la DC Comics dal 1989 al 1996. L’opera ha visto la partecipazione di molteplici artisti molto diversi e particolari e ha avuto un grandissimo successo. Prima di essere adattata per Netflix, The Sandman ha costruito nel tempo un enorme fandom legato ai fumetti.

Nel 2020 usci su Audible ”The Sandman Act I” a cui succedettero altri due atti. Nel 2021 uscì invece la serie Netflix che venne subito rinnovata per la nuova stagione. Nella prima stagione, The Sandman ci introduce a Morfeo e ai suoi simili. L’essere che governa il mondo dei sogni è stato catturato da una setta che vuole ottenere da lui l’immortalità. Riuscendosi a liberare solo 100 anni dopo, cercherà di aggiustare i danni fatti dalla sua assenza.

American Gods

American Gods nasce come romanzo scritto da Neil Gaiman nel 2001. L’adattamento uscì nel 2017 ed ebbe un grandissimo successo. Le opinioni sulla serie sono molto positivi, tranne il fatto che si allontana molto dall’opera originale. Fin dall’inizio la serie ci fa conoscere il personaggio di Shadow Moon: un uomo appena uscito di prigione. Questi incontrerà un certo ”Mr. Wednesday’‘, uomo alquanto particolare, che lo convincerà a lavorare per lui. Shadow, che accetterà l’offerta, non sa che in realtà si sta mettendo in un grandissimo guaio.

Good Omens

Good Omens è tra i primi romanzi scritti dall’autore. Proprio nel 1990 il libro nacque dalla collaborazione tra Neil Gaiman e Terry Pratchett. Ancora una volta Gaiman torna ad affrontare il tema della lotta tra il bene e il male andando ad attingere alla tradizione biblica. L’opera ebbe un grande successo e nel 2019 venne adattata come Serie TV. La serie diventò subito una delle più viste e venne immediatamente rinnovata per la stagione 2 anche se le vicende del libro finivano con la prima stagione.

La storia ci fa conoscere l’angelo Aziraphale e il demone Crowley: i due si conoscono dall’inizio dei tempi. Anche se molto diversi tra di loro, i due dovranno collaborare poichè uniti da un obbiettivo comune: evitare che la Terra venga distrutta. I due infatti sono stati sulla terra e si sono divertiti così tanto che farebbero di tutto per rimanerci ed evitare l’arrivo dell’Anticristo.

Coraline

Coraline venne pubblicato nel 2002 come romanzo. Il libro, nato originariamente come ”per bambini” è sempre stato caratterizzato da tratti molto oscuri e gotici. Tutti, infatti, ancora oggi si chiedono: ma è un libro per adulti o ragazzi? Probabilmente, entrambi. Coraline è una storia che parla di cambiamento, di crescita, di quanto sia difficile essere genitori e di quanto sia sbagliato non apprezzare quel che si ha. Una trama semplice che in realtà nasconde molti più significati e messaggi di quanto sembri.

La storia parla, appunto, di Coraline: una bambina di 11 anni appena trasferitasi con la sua famiglia in una nuova casa. Presto la bambina troverà, esplorando la casa, una porta che farà da tramite verso un ”mondo parallelo” in cui troverà dei genitori (apparentemente) perfetti e una vita (apparentemente) perfetta. Ma ben presto imparerà che bisogna stare bene attenti a ciò che si desidera.

Stardust

Il romanzo venne scritto da Neil Gaiman nel 1999 ed è sicuramente una delle sue storie più romantiche e al tempo stesso oscure. Venne adattato come Film nel 2007 ed ebbe un cast di grandi star con Robert De Niro, Claire Danes, Sienna Mille e Michelle Pfeiffer.

Il protagonista della storia è Tristan (non casuale il riferimento alla famosissima storia di Tristano e Isotta), un grande sognatore che ha promesso alla sua amata di regalarle una stella per ottenere la sua mano. Mai si sarebbe aspettato che la stella fosse una bellissima donna ricercata da tutti.