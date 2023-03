Hugh Jackman e i pasti da 8mila calorie quotidiane per diventare Wolverine

Hugh Jackman tornerà ufficialmente ad indossare i panni di Wolverine nel prossimo Deadpool 3. L’attore ha infatti condiviso una foto del suo piano alimentare giornaliero, sarà fondamentale acquisire molta massa muscolare per interpretare al meglio il personaggio. Jackman, affiancherà Ryan Reynolds nel prossimo Deadpool e l’evento rappresenterà anche la prima apparizione di Wolverine nel Marvel Cinematic Universe.

Questa la didascalia della foto pubblicata da Hugh Jackman, mentre condivideva con i fan i suoi sei pasti giornalieri:

“Bulking. Un giorno nella vita. Grazie, Chef Mario, per avermi aiutato a rimanere sano e adeguatamente nutrito mentre… Divento. Wolverine. Ancora.”

I pasti di Jackman includono un enorme quantitativo di proteine. Una spigola nera con all’incirca 2000kcal, il salmone Patagonia circa 2100kcal e due controfiletti nutriti con erba all’incirca 2200kcal in totale. Tutti questi pasti in un giorno, prevedono un introito calorico di circa 8000kcal al giorno, per permettergli di nuovo di compiere la sua trasformazione in Wolverine.

Bulking. A day in the life. Thank you Chef Mario for helping me stay healthy and properly fed whilst .. Becoming. Wolverine. Again. pic.twitter.com/bnNAzDiZuR — Hugh Jackman (@RealHughJackman) March 6, 2023

Sembra che la sua trasformazione sia iniziata alcuni mesi fa, già a gennaio l’attore aveva rilasciato alcune dichiarazioni a Stephen Colbert in The Late Show:

“Sto costruendo. Sono circa sulle 4.500-5.000 calorie al momento “, ha detto Jackman in quel momento. “Ho indossato un cardiofrequenzimetro [per ‘The Music Man’] perché il mio allenatore ha detto: ‘Ho bisogno di sapere con cosa sto lavorando qui, perché sto cercando di darti massa’. Ho bruciato 1.500 calorie nello spettacolo, otto volte a settimana. Quindi dice: “Oh, devi mangiare”. Quindi mangiavo 4.500 calorie al giorno, non era carino. Ora sto solo mangiando e allenandomi”.

La domanda più scomoda che molti fan avrebbero voluto fare a Jackman è la seguente: “L’attore ha mai fatto uso di steroidi per interpretare il personaggio di Wolverine?”. A chiarire questo aspetto ci ha pensato lo stesso attore, in occasione di un’intervista di gennaio su Who’s Talking to Chris Wallace della HBO. L’attore ha ammesso che interpretare Wolverine è stato molto stressante per il suo corpo, ma non ha mai fatto ricorso a steroidi: