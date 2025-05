Hugh Jackman: cinque curiosità sullo star system e la sua vita lontano dai riflettori

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Hugh Jackman è uno dei volti più riconoscibili di Hollywood, noto per la sua versatilità e il suo carisma. Da anni, l’attore australiano incanta il pubblico con interpretazioni memorabili, ma ci sono aspetti della sua vita e della sua carriera che potrebbero sorprendere anche i fan più accaniti. Di recente, Jackman è tornato a interpretare Wolverine, un ruolo che lo ha reso celebre. Mentre si attende con ansia di sapere se parteciperà al prossimo film degli Avengers, ecco cinque curiosità su di lui che potrebbero non essere così conosciute.

Una dieta rigorosa e calorica

Hugh Jackman ha dimostrato di avere una forma fisica invidiabile, specialmente considerando i suoi 56 anni. La sua preparazione per il ruolo di Wolverine in “Deadpool & Wolverine” ha richiesto un impegno straordinario, non solo in termini di allenamento, ma anche di alimentazione. L’attore segue una dieta ipercalorica che si aggira intorno alle 6.000 calorie al giorno. Questo regime alimentare estremo è frutto di una disciplina ferrea e di una determinazione che pochi possono vantare. È interessante notare che Jackman ha ricevuto consigli su questo approccio nutrizionale da Dwayne “The Rock” Johnson, un altro gigante del fitness e del cinema. La combinazione di un allenamento intenso e di un’alimentazione mirata ha permesso a Jackman di mantenere un fisico scolpito, necessario per interpretare un supereroe come Wolverine.

Un passato da clown

Prima di raggiungere la fama mondiale, Hugh Jackman ha vissuto esperienze lavorative che sembrano lontane anni luce dal glamour di Hollywood. Uno dei suoi lavori più singolari è stato quello di clown per feste di bambini, dove si esibiva con il nome di Coco. È curioso pensare all’attore che oggi calca i red carpet mentre, in passato, cercava di intrattenere i piccoli spettatori con giocolerie e acrobazie. Jackman stesso ha ammesso di non essere particolarmente abile in questo ruolo, e che spesso le sue esibizioni suscitavano più imbarazzo che risate genuine. Questa esperienza, tuttavia, ha contribuito a formare il suo carattere e la sua capacità di intrattenere.

Affrontare le vertigini sul set

Nonostante la sua fama come attore d’azione, Hugh Jackman deve affrontare una sfida personale: soffre di vertigini. Questo potrebbe sembrare un ostacolo insormontabile per qualcuno che ha interpretato ruoli in film adrenalinici come “Wolverine” e “Van Helsing“. Tuttavia, Jackman non ha mai lasciato che questa paura lo limitasse. Ha affrontato scene mozzafiato, spesso senza l’ausilio di controfigure, eseguendo salti e combattimenti in situazioni estreme. La sua determinazione e il suo coraggio sono evidenti, dimostrando che anche le star di Hollywood possono avere le loro paure, ma è la loro capacità di affrontarle che le rende ancora più affascinanti.

La meditazione come pratica quotidiana

Contrariamente all’immagine di una star sempre in movimento, Hugh Jackman ha rivelato di dedicare ogni giorno 20 minuti alla meditazione. Questo momento di isolamento è per lui fondamentale, un’opportunità per staccare dalla frenesia della vita pubblica e ritrovare la calma interiore. Durante questi minuti, Jackman si allontana da telefoni e distrazioni, immergendosi in un silenzio che gli consente di rifocalizzarsi e ricaricare le energie. Questa pratica non solo contribuisce al suo benessere mentale, ma stimola anche la sua creatività, permettendogli di affrontare i suoi ruoli con una nuova prospettiva.

Un rifiuto sorprendente: il ruolo di James Bond

Rifiutare un ruolo iconico come quello di James Bond non è una decisione da prendere alla leggera. Eppure, Hugh Jackman ha declinato l’offerta di interpretare l’agente segreto 007 durante il casting per “Casino Royale“. In quel periodo, l’attore era già impegnato con il suo ruolo di Wolverine, un personaggio che aveva già conquistato il pubblico e che richiedeva un impegno totale. Jackman ha ritenuto che gestire due franchise così importanti contemporaneamente sarebbe stato troppo gravoso. Questa scelta ha dimostrato la sua dedizione al personaggio di Wolverine, ma ha anche lasciato i fan a chiedersi come sarebbe stato vederlo nei panni di Bond.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!