Holden, ex allievo di Amici, racconta la sua esperienza e presenta il nuovo singolo “Autodistruzione”

Il talent show “Amici” di Maria De Filippi continua a essere un trampolino di lancio per molti giovani artisti. Tra questi, Holden, che ha partecipato alla 23esima edizione del programma, si è fatto notare per il suo talento e la sua personalità. In occasione dell’uscita del suo ultimo singolo “Autodistruzione“, il cantante ha condiviso con Vanity Fair i suoi ricordi e le sue riflessioni sull’esperienza vissuta all’interno del talent.

La carriera di Holden e il suo percorso ad Amici

Holden, il cui vero nome è Joseph Carta, è stato uno dei protagonisti più discussi della 23esima edizione di “Amici“, che ha visto trionfare Sarah Toscano. La sua partecipazione al programma ha rappresentato un’importante opportunità per farsi conoscere da un pubblico vasto e appassionato. In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, il cantante ha raccontato come ha vissuto il talent show, sottolineando che non lo ha mai considerato un traguardo, ma piuttosto un punto di partenza per la sua carriera musicale.

Secondo Holden, “Amici” gli ha fornito visibilità e opportunità che altrimenti non avrebbe avuto. Tuttavia, ha anche ammesso che la vita all’interno della scuola non è stata semplice per lui, a causa del suo carattere ribelle e della difficoltà di adattarsi alle regole imposte. Nonostante le sfide, il cantante ha affermato di essere uscito dal programma con un bagaglio di esperienze positive, evidenziando come la sua crescita personale sia stata influenzata dall’ambiente competitivo e stimolante del talent.

Le emozioni e le paure di un artista

Durante l’intervista, Holden ha parlato anche delle sue paure e delle insicurezze che ha affrontato nel suo percorso artistico. La sua passione per la musica è sempre stata una costante nella sua vita, ma ha rivelato di temere il potenziale inespresso, un sentimento che lo spinge a cercare costantemente l’evoluzione e il miglioramento. La musica, per lui, non è solo un mezzo di espressione, ma anche una forma di terapia per affrontare le sue paure.

Il nuovo singolo “Autodistruzione” affronta proprio il tema della paura di rovinare le cose belle. Holden ha spiegato che spesso ci si sente sopraffatti dalla bellezza e dalla positività, e questo può portare a sabotare le proprie esperienze. La sua musica riflette questa complessità emotiva, e il brano rappresenta un invito a confrontarsi con le proprie paure anziché fuggirne. Il cantante ha condiviso che le situazioni più temute, come quelle in cui si trova in ambienti sconosciuti, si sono rivelate spesso le più divertenti e gratificanti.

L’attesa per la finale di Amici 24

Mentre Holden si prepara a lanciare il suo nuovo singolo, l’attenzione del pubblico è rivolta anche alla finale della 24esima edizione di “Amici“, prevista per domenica 18 maggio 2025. Cinque talenti sono in gara per conquistare il montepremi, tra cui i cantanti Antonia Nocca e TrigNO, e i ballerini Alessia Pecchia, Daniele Doria e Francesco Fasano. L’attesa cresce, e i fan sono curiosi di scoprire chi avrà la meglio in questa edizione del talent show.

In questo contesto, le parole di Holden risuonano come un promemoria per tutti i partecipanti: la strada verso il successo è costellata di sfide, ma ogni esperienza, sia positiva che negativa, contribuisce a formare l’artista e la persona. La sua storia rappresenta un esempio di come affrontare le difficoltà e trasformarle in opportunità di crescita.

